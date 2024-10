Bologna, spaccava i vetri e rubava dalle auto sotto il naufragio in via Porrettana: arrestato

Bologna, 20 ottobre 2024 - Neanche il maltempo ha impedito a un malintenzionato di rompere i vetri delle auto parcheggiate in zona di via Porrettana a Bologna. Anzi il nubifragio, nelle intenzioni del ladro, avrebbe favorito il suo lavoro sui veicoli fermi in sosta perché avrebbe tenuto occupati altrove le forze dell'ordine.

Una segnalazione alle 3 di notte ha messo sull'avviso la polizia. Gli agenti giunti sul posto però hanno avuto non poche difficoltà: hanno dovuto abbandonare la volante perché una vettura di traverso lungo una stradina in salita impediva il loro passaggio. Quindi i poliziotti hanno proseguito a piedi e giunti sul posto hanno sorpreso il ladro che stava in quel momento uscendo da una VW Tiguan col vetro spaccato e stava cercando si scappare in bicicletta.

Il malvivente ha immediatamente opposto resistenza: un agente è stato colpito da un pugno mentre l'altro è stato investito. Quindi sono giunti sul posto altri agenti ad aiutare i colleghi, ma la furia dell'uomo non si è placcata e ha iniziato a colpirli con calci, pugni e con un arnese da scasso in acciaio.

Una volta immobilizzato è stato portato in Questura dove dai precedenti dell’uomo, un marocchino, si è scoperto che già una settimana fa era stato arrestato e sottoposto all'obbligo di firma, sempre per lo stesso reato. A questo giro però l'uomo è stato accusato di tentata rapina impropria pluriaggravata e lesioni a pubblico ufficiale e per lui si apriranno le porte del carcere Dozza questa volta.