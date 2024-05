Alluvione, la forza dell’editore Roberto Casalini: “Ci siamo rialzati da soli, noi romagnoli siamo così”

Cesena, 15 maggio 2024 – Per Roberto Casalini, 85 anni compiuti ieri, fondatore della società editrice Il Ponte Vecchio nel 1992 in via Caprera a San Rocco nei pressi del Savio, che affianca ancora il figlio Marzio, la festa di compleanno cede il passo all’anniversario della alluvione del 16 maggio 2023, che mise in ginocchio l’attività.

Casalini, quante volte ha ripensato al disastro dei locali allagati, dei libri andati in fumo e dei danni subiti?

“Tante, ma non con disperazione. Non mi sono mai abbattuto nella vita, l’ho presa come un’altra prova da superare. Non è coraggio, abbiamo fatto quello che si doveva: provare a rialzarsi. La vita è bella, continua”.

Che cosa avete perduto?

“Dall’allagamento in casa dove abbiamo gli uffici, nel magazzino-tendone nella stessa via e in un altro deposito sono andati distrutti 56mila libri. Oltre ai danni agli immobili, abbiamo perso tre auto. Ora mio figlio ha preso un’utilitaria usata e io ho rinunciato a rinnovare la patente, tanto se ho bisogno mi trasporta lui. Ma abbiamo salvato i computer con la memoria dei testi del nostro catalogo, le due gatte e lo studio in noce a me carissimo che ho fatto restaurare”.

Quale immagine le è rimasta più impressa?

“Quella dell’immediata ripartenza. Mio figlio Marzio che alle 5 del mattino, il giorno dopo quel tremendo martedì che ci ha portato in casa quasi due metri d’acqua, che stende al computer l’elenco dei libri da ristampare”.

Come siete ripartiti?

“Nella seconda metà dell’anno scorso abbiamo ristampato cento libri di quelli andati perduti e 54 nuovi titoli. Grazie alla generosità dei privati ci è arrivata qualche migliaia di euro. Tra gli aiuti mi sono rimasti impressi quelli dello scrittore Eraldo Baldini e della amica Alessandri Folli che ci hanno versato il contributo per la ristampa di dodici libri e la generosità dei medici scrittori riuniti in Calabria che hanno fatto una sottoscrizione. Ci è stata vicina anche la Cna”.

Avete ricevuto aiuti pubblici?

“Cinquemila euro dalla Regione li abbiamo ottenuti io e mia moglie per i danni alla casa, ma non l’attività. Per la nostra società editrice, non è arrivato neppure un centesimo dal Governo, nonostante le distruzioni che abbiamo subito. Credo sia vergognoso. La macchina burocratica per poter richiedere i contributi allo Stato è perfida, ed è una fortuna che un nipote architetto ci assista nelle pratiche”.

Dove ha trovato conforto?

“Nella solidarietà e nell’affetto ricevuti. Durante i giorni successivi all’alluvione, quando facevamo le montagne dei libri infangati, ci hanno affiancato cinquanta volontari che hanno incoraggiato mio figlio Marzio. Io sono vecchio, davo una mano ma non potevo fare molto. Uno dei primi giorni dopo il disastro mi sono girato e ho visto mia moglie Lara dalla finestra che si è messa a cantare a squarciagola insieme a quei ragazzi ’Romagna Mia’. Non lo dimenticherò più. E quelle carriole di libri...”.

Verso il macero.

“Sì, trasportate dai volontari. Una piccola compagnia teatrale ha venduto un pochino di quelli meno disastrati e col ricavato ha acquistato libri per piccole biblioteche dell’Appennino. Ne sono orgoglioso. Pensare che li avevo sgridati: che non pensino che Casalini sia ridotto a vendere i libri col fango!”.

Che regalo ha ricevuto per il compleanno?

“Il regalo sono i pacchi che abbiamo iniziato a spedire oggi alle librerie di ’Mangiare una farfalla. Cinema e poesie di Tonino Guerra’ della siciliana Anna Maria Geraci, venuta in Romagna a stamparlo e pubblicarlo”.