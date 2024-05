Alluvione in Emilia Romagna, dieci ritratti di persone in un libro: “Così ho fotografato la forza di rialzarsi”

Bologna, 13 maggio 2024 - Dieci persone, dieci storie diverse. Dieci volti e dieci sguardi che probabilmente non si erano mai incontrati prima, che ora, però, hanno in comune un evento tragico, che ha cambiato le loro vite per sempre: l’alluvione dello scorso maggio che ha colpito i territori emiliano-romagnoli.

‘Quel che conta - Dieci ritratti a un anno dall’alluvione in Emilia-Romagna’, volume con gli scatti di Marco Onofri e la prefazione di Daria Bignardi, mette insieme proprio questi dieci ritratti di uomini, donne e bambini. Cittadini che hanno saputo rialzarsi dalla tragedia del dissesto idrogeologico, con forza e tenacia, orgoglio e voglia di vivere.

È questo che immortala il fotografo Marco Onofri nel volume a cura dell’Agenzia di informazione e comunicazione della Regione, presentato oggi in viale Aldo Moro e distribuito anche al Salone del libro di Torino, che dà voce ai protagonisti attraverso fotografie in bianco e nero, scattate dopo un anno dall’evento alluvionale. “Arrivo da queste persone dopo un anno, e quando arrivo non c’è più niente - inizia Onofri -. Non c’è il fango, non ci sono le macerie”. Ciò che resta sono le persone, ed è su di loro che si concentra il libro. “È stato un lavoro stimolante, ma non facile - continua il fotografo -. Ho voluto evidenziare la tenacia, la fierezza e la determinazione dei romagnoli che hanno dovuto ricominciare da capo, tirandosi su le maniche e salvarsi”.

I ritratti

Ritratti evocativi affiancati ai testi scritti dall’Agenzia di comunicazione della Regione, che raccontano “storie di chi ce l’ha fatta e di chi ancora sta lavorando per farcela - aggiunge Onofri -. Invece di perdere, queste persone hanno comunque vinto, uscendo da questa situazione difficile”.

La raccolta è “un investimento per la politica e per le persone - afferma la vicepresidente regionale Irene Priolo, commossa -. È una poesia che entra nell’anima e riesce a rimanere dentro l’esperienza delle persone”. A livello politico, “stiamo mancando un’occasione e questo è un peccato - continua Priolo -. Dovremmo superare gli steccati e mostrare di essere più forti delle divisioni. Tante volte vedo un’occasione mancata enorme, che poteva essere un simbolo di un’unità nazionale e non lo è stato”.

I ritratti sono disponibili in una mostra fotografica, allestita in Regione nel ballatoio all’ingresso di viale Aldo Moro 52, e rimarranno lì fino al 28 maggio.

Chi sono i protagonisti

Daniela, Cristina, Lara, Stefano, Maria Antonietta e Roberto. Tommaso, Matteo, Elisa e la piccola Alice. Poi Cristina e Andrea, Elisa e Andrea. Sono loro l’anima del volume, che in qualche scatto trasmettono la forza e la determinazione di chi ha sofferto in prima persona, di chi invece ha aiutato ed è corso per sostenere gli altri. Dieci persone simbolo di una comunità che si abbraccia e che supera tutto, anche la ferocia della natura.

Cristina e Andrea sono due volontari, lui di Podernone e lei di Biella, che tra il fango si sono innamorati e hanno deciso di costruire una vita insieme proprio lì, a Forlì, dove hanno prestato servizio. “Abbiamo impressa nella mente l’ospitalità e il grande cuore dei romagnoli e la loro energia - dicono -. Abbiamo visto situazioni uniche, senza precedenti. Non dimenticheremo mai il fango. Dopo il nostro servizio abbiamo lasciato le nostre città e ci siamo trasferiti a Forlì: ci ha conquistati”.

A spalare il fango e a svuotare le case c’era anche Andrea Ciofi, difensore del Cesena calcio, da sette anni in Romagna. “Vedere le persone che la domenica fanno il tifo per te allo stadio in difficoltà, con tanto bisogno di aiuto è stato intenso - racconta Ciofi -. Ci siamo sentiti di dare una mano, era il minimo che potessimo fare: loro sono sempre stati dalla nostra parte, quindi donare in cambio qualche ora per aiutarli è stato emozionante. Mi sono sentito romagnolo: questa città ti entra dentro e questi momenti ti rimangono impressi per sempre”.