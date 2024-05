Alluvione Emilia Romagna, il ponte di Ca' Stronchino ancora come un anno fa

Modigliana (Forlì), 14 maggio 2024 – Il 26 maggio 2023 si annunciava che il ponte crollato a Modigliana in via Carlo Alberta Dalla Chiesa, detto di Ca’ Stronchino per la vicina zona artigianale, sarebbe stato ricostruito con 500mila euro, parte delle donazioni raccolte sul conto iban istituito con la causale ‘Un aiuto subito. Emilia Romagna’.

II ponte di Cà Stronchino

Il ponte, costruito in mattoni e cemento negli anni ’60 dalla ‘Cooperativa Italia’, era appoggiato sulle due sponde del fiume Marzeno e fu abbattuto dalle piene del fiume e dagli alberi che si portavano dietro sbattendo violentemente contro un pilone del ponte, finendo per distruggerlo.

Il ponte insiste ancora intonso, rispetto al grave danno subito 12 mesi orsono, sulla strada comunale parallela alla provinciale n. 20 verso Faenza, da allora transitabile in località ‘Riva della Pappona’ solo a senso unico alternato e regolamentato con semafori, perché a seguito di una frana conseguenza di torrenziali piogge, metà carreggiata si è staccata ed è precipitata in una voragine.

Da un primo preventivo del noto studio di progettazione Essen di Faenza di circa 1,2 milioni di euro per intervenire riparando l’importante infrastruttura, si è poi passati a 2,4 milioni di cui 1.130.000 raccolti da varie donazioni a favore del Comune, poi consegnati dal sindaco Jader Dardi al Commissario generale Figliolo che a sua volta li ha trasferiti alla società Sogenid che ne curerà la ricostruzione.