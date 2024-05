Alluvione, l’anno dopo. Argini distrutti, frane e strade spezzate. Ecco cosa è cambiato

Bologna, 16 maggio 2024 – "Mentre provo ad appisolarmi continuo a sentire quel rumore di acqua, scrosciante, che entra dal battiscopa della porta. Da allora non ho mai ripreso sonno". Sono passati 365 giorni dall’alluvione che, il 4 e 5 maggio, poi il 16, 17 e 18, ha spazzato via case, strade, sogni e ricordi nel territorio. Dalla Bassa all’Appennino, nessuno è rimasto escluso dalla furia della natura. E c’è ancora chi, tra i residenti delle zone coinvolte, ha paura ogni volta che piove. Il timore di rivivere una calamità come quella dello scorso maggio, di perdere tutto un’altra volta ha cambiato la vita a tanti. Nessuno, però, ha perso il sorriso e l’amore per le proprie terre e, a un anno da quei terribili giorni, siamo tornati su alcuni dei luoghi simbolo dell’alluvione del 2023 per vedere che cosa è stato fatto e cosa no.

LA BASSA BOLOGNESE

A sant’Antonio di Medicina, sulle rive del Quaderna, dove c’erano gli agricoltori residenti che pompavano l’acqua da soli con le loro idrovore, la vita sembra tornata alla normalità. Nel cortile di nonna Isora sono riapparsi il dondolo e i giochi per bambini che, un anno fa, erano solo un vago ricordo di serenità. Gli interventi di rottura dell’argine sono stati completati con somma urgenza e sono previsti, per il 2025, i primi lavori sul sesto basso, uno dei due canali di bonifica che si erano riempiti a seguito della piena. Ed era stata proprio la tracimazione dell’Idice, con l’argine spazzato via, ad allagare le campagne di Selva Malvezzi, nel territorio di Molinella. Dove c’era un isolotto, che pareva affacciarsi su un lago, ora si scorgono campi, strade bianche, una casa, ma soprattutto un argine ‘rattoppato’, nuovo.

MONTERENZIO

Il Comune su via Idice è quello metropolitano che ha registrato più frane durante l’alluvione – ben 800 –, e che ha ricevuto 19 milioni per la ricostruzione. Tanti i dissapori tra cittadini e amministrazione sorti per la gestione dell’emergenza a causa di guadi e provinciali chiuse. Tanta la rabbia in chi viveva lì e che, ora, anche volendo, non riesce a vendere la casa. Una delle prime pareti a franare, proprio sulla Sp7 Idice, appare quasi come allora, senza reti di contenimento e fango rappreso. Come allora anche la concessionaria AutoImmagine, ora trasferitasi a San Lazzaro, travolta da una colata di fango e tronchi.

FONDOVALLE SAVENA

L’altra arteria principale di collegamento con l’Appennino, era stata letteralmente mangiata dal Savena, in più punti. La carreggiata è stata ripristinata e a ottobre è stata riaperta.

LA CASA DI LIVERGNANO

È ancora impressa nella mente di tutti la storica casa nella parete rocciosa sulla Futa. Quando, alle prime ore del 17 maggio, i sassi iniziarono a staccarsi dalla montagna, il tetto della casa collassò. La residente venne tratta in salvo da una finestra dai vigili del fuoco. L’abitazione è stata messa in sicurezza con un’impalcatura, ma è inagibile.