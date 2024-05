Ho visto il finimondo: emozione e lacrime in sala al Modernissimo per la prima

Bologna, 16 maggio 2024 – Sala del cinema Modernissimo pienissima e grande emozione per la prima proiezione di ‘Ho visto il finimondo - Il racconto dell’alluvione’, il documentario (a cui è abbinato il podcast) realizzato da Valerio Baroncini, vicedirettore de il Resto del Carlino, e dal giornalista Marco Santangelo, e prodotto da Qn-Carlino, Bcc Felsinea, e Cineteca con il patrocinio della Regione. La colonna sonora è di Marco ‘Reno’ Solferini. Un’ora circa, la durata, con la proiezione cominciato poco dopo le 18 (foto).

17 foto Emozioni in sale al cinema Modernissimo per la prima del documentario 'Ho visto il finimondo - il racconto dell'alluvione" realizzato da Valerio Baroncini, vicedirettore de il Resto del Carlino, e dal giornalista Marco Santangelo, e prodotto da Qn-Carlino, Bcc Felsinea e Cineteca con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna. Immagini di FotoSchicchi

Un racconto in presa diretta dei tragici fatti di un anno fa attraverso le parole, i volti, le registrazioni esclusive, le testimonianze di chi ha vissuto la tremenda alluvione sulla propria pelle. Immagini forti e toccanti, le parole pronunciate durante le chiamate ai soccorsi, la forza di resistere e ripartire: un documentario che ha emozionato diversi presenti in sala.

Alla proiezione hanno partecipato i sopravvissuti dell’alluvione, le istituzioni del territorio emiliano e romagnolo, le forze dell’ordine, una comunità intera che ha potuto vedere con i propri occhi il reportage durato un anno tra le case degli sfollati e i luoghi del cataclisma. Più di 300 i presenti nel cinema in piazza Re Enzo.

“Vogliamo dare voce a chi, in questa vicenda, voce non l’ha avuta - commenta Valerio Baroncini -. Spesso, quando si racconta questa alluvione, si racconta il grande cataclisma e le persone finiscono per essere solo numeri, tante volte si dimenticano le storie. Questa è una vicenda dove la politica è entrata pesantemente, ma è importante anche non dimenticarsi delle persone”.

Un’occasione per affrontare chiaramente i temi della ricostruzione insieme con Galeazzo Bignami, vice ministro alle Infrastrutture, il generale Francesco Paolo Figliuolo (commissario straordinario alla ricostruzione) e Carlo Dall’Oppio, capo nazionale dei vigili del fuoco, oltre al sindaco di Ravenna Michele De Pascale e al sindaco di Bologna Matteo Lepore, in collegamento video, il prefetto di Ravenna Castrese De Rosa, il governatore Stefano Bonaccini, l’assessore regionale Irene Priolo. E ancora: Antonio Sbordone, questore di Bologna; il generale Ettore Bramato, comandante provinciale dei carabinieri; Giancarlo Tonelli, direttore di Confcommercio Ascom di Bologna.

Dopo i saluti di Davide Pietrantoni, vice direttore della Cineteca, e la sentitissima proiezione del documentario, sul palco del Modernissimo si è animata la discussione che ha coinvolto le istituzioni e le realtà del territorio. Al centro, chiaramente, il tema della ricostruzione. Presente Agnese Pini, direttrice di Quotidiano nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce!.

In prima fila, poi, c’erano i protagonisti: le persone che hanno vissuta la tragedia sulla propria pelle. “Piango, sia quando vedo le immagini sia quando ascolto il podcast - racconta Silvia, da Faenza, tra i centri maggiormente colpiti -. Con questo docufilm stanno facendo in modo di non far dimenticare tutti di noi alluvionati. L’obiettivo per cui ho speso tutte queste energie è questo: alzare l’attenzione”.

Il docufilm nelle terre dell’alluvione

Dopo l’evento di stasera al Modernissimo, il documentario verrà poi proiettato in altre città della Regione:

Lunedì 20 maggio a Lugo nel Salone Estense della Rocca (I posti sono esauriti)

Mercoledì 22 maggio Ravenna, al cinema Mariani.

Giovedì 23 maggio a Imola, al cinema centrale

Lunedì 27 maggio a Faenza, al cinema Sarti

Martedì 28 maggio a Cesena, al Cinema Eliseo

Mercoledì 29 maggio a Forlì, cinma Astoria

Come assistere e prenotarsi

Per accedere alle proiezioni gratuite occorre riservare il posto collegandosi al link www.ilrestodelcarlino.it/hovistoilfinimondo, scegliendo poi data e location preferita. Il docufilm sarà visibile, oltre che sul canale ilrestodelcarlino.it/specialealluvione, anche su Sky Tg24, che ne è media partner.