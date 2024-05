Smantellato il basamento della scultura dedicata agli angeli del fango

Forlì, 15 maggio 2024 - Era solido da appena pochi giorni, il basamento della scultura dedicata agli ‘angeli del fango’ posizionata ai piedi di porta Schiavonia, smantellato poche ore fa dai denti di ferro dei martelli pneumatici. Sopra era già stata posizionata la scultura in acciaio corten che è stata rimossa per portare avanti i lavori. Ma nessun cambio di programma: la raffigurazione dei due volontari sarà regolarmente al suo posto domani, in tempo per l’inaugurazione fissata per le 17.

“Le ragioni della rimozione – spiegano fonti interne all’amministrazione – sta nella necessità di perfezionare il perimetro di posa”. Più che perfezionato, in realtà, il piedistallo è stato rifatto da zero: “Gli operai hanno limato e abbassato la parte di cemento, anche secondo indicazioni ricevute dalla Soprintendenza”. Le sculture di metallo, invece, non subiranno alcuna modifica.