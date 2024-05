Suore alluvionate e terremotate. Raccolta fondi per restaurare il santuario

Dovadola (Forlì), 13 maggio 2024 – E’ il 2 maggio 2023, prima alluvione: "Le sorelle cercano di scendere in auto e all’improvviso si trovano davanti un muro di verde", dice suor Mariangela Bagnolini. Il giorno dopo saranno registrate 27 frane e l’eremo di Montepaolo, sull’appennino forlivese, inizia il suo isolamento. Passano due settimane e l’alluvione torna, con la sua violenza ripetuta e ancora più selvaggia. Le clarisse urbaniste evacuate, devono scendere, forse per sempre. E’ un’estate difficoltosa, ma a settembre riescono a tornare nel loro eremo. Pareva un segno divino. Invece. "E invece arriva il terremoto", sospira suor Mariangela pensando al sisma che ancora rende Tredozio un paese quasi fantasma. Già, perché le suore di Dovadola non sono solo state due volte alluvionate, ma anche terremotate.

La loro storia è una di quelle al centro del documentario e del podcast di Quotidiano Nazionale - il Resto del Carlino firmato dal vicedirettore Valerio Baroncini e da Marco Santangelo. "Quando dopo due alluvioni arriva anche un terremoto, nascono energie. Pensi di essere forse nel posto sbagliato, ma c’è una motivazione più grande. E la nostra era semplice – racconta suor Mariangela –, riaprire il santuario". Quasi un miracolo, ecco quindi la riapertura ma ora servono fondi e una raccolta è stata avviata dopo un primo contributo. Le otto clarisse hanno predisposto un Iban presso Credito Cooperativo Ravennate Imolese IT28L0854223700000000015571, monastero delle Clarisse di S. Chiara per raccolta-fondi: restauro Santuario di S. Antonio a Montepaolo. L’eremo sorge nei pressi di un antico monastero che ospitò Sant’Antonio da Padova per quasi un anno, dal maggio 1221 al marzo 1222. Nel 1629 si verificò una guarigione miracolosa, che venne attribuita al santo. Fu edificato un eremo, che esiste tuttora, ricostruito interamente nel 1908 dopo un improvviso crollo. E ora i nuovi lavori dopo il sisma.

Intanto mancano pochi giorni al debutto nelle sale del docufilm ‘Ho visto il finimondo - Il racconto dell’alluvione: anteprima giovedì 16 maggio alle 18 al Cinema Modernissimo di Bologna. Poi il docufilm farà tappa poi in tutta la Romagna, a maggio, sempre con proiezioni gratuite ma per le quali è necessario prenotare il posto. Il 20 maggio a Lugo nel salone estense della Rocca; il 22 a Ravenna al cinema Mariani; il 23 a Imola al cinema Centrale; il 27 a Faenza al cinema Sarti; il 28 a Cesena al cinema Eliseo; il 29 a Forlì al cinema Astoria. L’inizio delle proiezioni sarà sempre alle 21, per prenotare il posto fino a esaurimento è necessario accreditarsi online all’indirizzo www.ilrestodelcarlino.it/hovistoilfinimondo.

‘Ho visto il finimondo - Il racconto dell’alluvione’ è anche un podcast sulle terribili inondazioni a maggio di un anno fa in Romagna, prodotto da Quotidiano Nazionale e il Resto del Carlino , con il sostegno de la BCC Banca di Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese e il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e della Cineteca di Bologna. Sia il documentario sia il podcast hanno le musiche originali di Marco Reno Solferini, il film ha una durata totale di 60 minuti. Inoltre, ogni venerdì uscirà una puntata del podcast sull’alluvione (il prossimo è prevista la terza). Per ascoltarlo basta navigare sul nostro sito online o sulle principali piattaforme di riproduzione streaming, da Apple a Google Podcast, fino a Spotify. E troverete anche un canale con tutti i materiali all’indirizzo: ilrestodelcarlino.it/specialealluvione.