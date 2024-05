Teodoro e i giorni del disastro: "Davanti a certi cataclismi non si è veramente mai preparati"

A un anno dall’alluvione Forlì ricorda quei terribili giorni per tenere viva la memoria di un evento che ha cambiato la storia della città. Tanti sono stati gli aiuti da tutta Italia: dai giovani ‘angeli del fango’ con pala e stivali, fino alle donazioni per la ricostruzione; ma sono stati soprattutto i soccorritori a far fronte al disastro fin dalle prime ore. Tra i tanti arrivati in quei giorni anche Teodoro Curcio, 45 anni, coordinatore della Misericordia di San Mango sul Calore, in provincia di Avellino, con la sua squadra composta da trenta operatori.

Curcio, quando avete ricevuto la richiesta di intervento?

"Poche ore dopo l’accaduto la centrale operativa della Misericordia ci ha avvisato di preparare i mezzi e il materiale di soccorso: sei fuori strada, idrovore, punti luce e abbigliamento impermeabile. Siamo partiti nel tardo pomeriggio del 16 maggio e per arrivare a Forlì ci sono volute molte ore: l’autostrada e le strade cittadine erano quasi tutte interrotte".

Qual è stato il vostro primo pensiero una volta arrivati?

"Quando siamo arrivati era buio e non abbiamo colto subito la portata dell’evento. La mattina seguente, man mano che faceva giorno, si è dischiuso il disastro davanti ai nostri occhi. Siamo stati in molti territori colpiti da cataclismi ma non si è mai preparati fino in fondo a vedere certe disgrazie".

In quale zona siete stati dislocati?

"Per sette giorni siamo stati impiegati nel quartiere Romiti. Abbiamo cercato di aiutare i colleghi delle squadre di soccorso forlivesi che lavoravano da ore ininterrottamente, ormai stremati dalla fatica. La sera tornavamo al Palafiera per riposare un poco e ritrovare le energie necessarie per ricominciare l’indomani".

Durante l’emergenza avete avuto un momento di sconforto?

"Abbiamo capito subito che non sarebbe stato facile far defluire tutta quell’acqua: l’impianto fognario era sovraccarico e praticamente inutilizzabile. Tantissimo cartone e spazzatura intasavano le pompe, ci siamo dovuti calare all’interno dei tombini per ripulire e far ripartire la strumentazione. A volte però non è bastato: alcune idrovore si sono bruciate per lo sforzo eccessivo".

Avete assistito ai momenti peggiori dell’emergenza, come valuta la gestione da parte delle autorità?

"L’area colpita era talmente vasta che arrivavano richieste di soccorso senza sosta. L’esperienza ci dice che coordinare gli aiuti in quei momenti non è facile, spesso si va in tilt. La percezione che abbiamo avuto comunque è quella di una rete che ha sopperito in maniera adeguata al disastro".

L’alluvione vi ha fatto conoscere molti forlivesi in difficoltà, ci sono state persone con cui si è instaurato un legame speciale?

"Quei giorni abbiamo incontrato tante persone straordinarie. Tra queste la signora Adele che nonostante avesse perso tanto ci preparava il caffè tutti i giorni. Ci ha trattati come se fossimo suoi figli. Quando abbiamo finito di liberare il suo seminterrato siamo scoppiati entrambi in un pianto liberatorio. L’abbraccio che ci siamo dati è stato immortalato ed è diventato un’immagine simbolo di quei giorni terribili. Ma ce ne sono tanti altri".

Tipo quali?

"Un pomeriggio, in via Sapinia, abbiamo incrociato un gruppo di bambini delle elementari che distribuivano panini e dolci a chi ne aveva bisogno. Noi eravamo affamati e abbiamo accolto con gioia il loro aiuto. Per ringraziarli gli abbiamo donato lo stemma della Misericordia che portiamo attaccato alle tute".

Valentina Paiano