Spese della pubblica amministrazione. Appena il 50% "resta" nelle Marche

Il 50% della spesa delle pubbliche amministrazioni delle Marche non resta in regione. Emerge dai dati Consip sull’andamento nei primi sei mesi del 2023 delle negoziazioni tra imprese private ed enti pubblici perfezionate sul MePa. La Cna di Ancona ha analizzato i dati: la Regione ha speso oltre 123 milioni per beni e servizi, ma di questi resta nelle Marche solo il 53%, circa 58 milioni di euro.