Sprecometro: cosa è e come funziona l’app per non buttare il cibo

Bologna, 3 febbraio 20224 - Da quest'anno Sprecometro (l'app che permette di monitorare e misurare lo spreco di cibo e l'impatto ambientale collegato) entra nelle mense scolastiche attraverso un progetto educativo promosso da Camst group. Un’iniziativa nell’ambito dell’11esima giornata di prevenzione dello spreco alimentare, fissata per il 5 febbraio.

In sostanza alle scuole verrà fornita l'app con una sezione dedicata, nella quale gli insegnanti potranno iscrivere le proprie classi e iniziare "il monitoraggio alimentare", misureranno automaticamente, in grammi, gli sprechi attuati dalle singole classi, "e ne verrà valutato l'impatto, in termini di impronta idrica e carbonica", sull'ambiente.

Ma cos'è lo sprecometro?

Si tratta di un'app ideata e sviluppata nell'ambito dell'Osservatorio Waste Watcher International su cibo e sostenibilità, nata dal lavoro congiunto del Dipartimento di Scienze e Tecnologie agro-alimentari dell'Università di Bologna e Last Minute Market, impresa sociale spin off accreditata dall'Alma Mater per la Campagna Spreco Zero.

Le finalità dell'app e come funziona

Lo Sprecometro, in linea con gli obiettivi dell'Agenda Onu 2030 per lo sviluppo sostenibile, si propone di generare consapevolezza e conoscenze utili per indirizzare persone e gruppi alla riduzione dello spreco alimentare, all'adozione di diete sane e all'uso sostenibile delle risorse naturali. L'app misura in grammi lo spreco alimentare di singoli e gruppi, valutando la perdita economica (Euro), l'impronta carbonica (C02 e km percorsi da un auto) e l'impronta idrica (H20 e bottiglie di acqua da 0.5l).

Lo spreco alimentare in classe

In base ai risultati ottenuti dal monitoraggio alimentare dei loro alunni, agli insegnanti saranno forniti materiali informativi – video, schede e quiz – che potranno utilizzare per sensibilizzare i bambini sul tema, prevenire gli sprechi e potenziare le buone pratiche di educazione alimentare.