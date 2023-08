Stop Reddito, scatta la formazione e lavoro

"A partire dal primo settembre gli ‘attivabili al lavoro’ potranno beneficiare, in presenza di certi requisiti, del ‘Supporto alla formazione e lavoro’". Lo annuncia l’assessore regionale al Lavoro delle Marche Stefano Aguzzi (foto) il quale precisa che, sulla base dei dati forniti dal ministero relativi ai beneficiari del Reddito di cittadinanza, la Regione si è subito attivata per garantire un adeguato servizio di assistenza e supporto nella fase di adesione alla nuova misura denominata appunto ‘Supporto alla formazione e lavoro’ (Sfl). L’accesso alla misura avviene attraverso una piattaforma informatica tramite la quale il richiedente produce il ‘Patto di attivazione’. "In questa fase i Centri per l’impiego regionali stanno calendarizzando gli appuntamenti con tutti i soggetti interessati dalla sospensione dell’indennizzo – continua –, per regolarizzarne la posizione adeguando il vecchio patto o stipulandolo qualora non ci fosse".