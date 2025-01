Lo storico ristorante Diana di Bologna vicino alla vendita

Bologna, 29 gennaio 2025 – La trattativa c’è, ma la cessione non è ancora ufficiale. Stefano Tedeschi, arrivato a 70 anni, ammette che sta lavorando per vendere lo storico ristorante Diana.

Un’istituzione in città che ha ospitato bolognesi amanti della cucina tradizionale, ma anche tantissimi vip, come Lucio Dalla. Tedeschi che è anche presidente della Fortitudo, in verità, è tanto tempo che sta vagliando proposte per cedere il locale che oggi ha l’ingresso in via Volturno.

“Finché non firmo dal notaio preferisco mantenere il riserbo… in tanti mi hanno fatto proposte. Ora, sì, c’è un trattativa, ma se andrà a buon fine ci vorrà ancora un mese o due per concludere il passaggio di proprietà”, racconta. Il patron del ‘Diana’ – che quando riaprì il tempio della tradizione petroniana, dedicò il nuovo corso al suocero Ivo Galletti, fondatore dell’Alcisa e titolare del locale, scomparso nell’agosto 2020 – preferisce la cautela. E fissa l’orizzonte del nuovo corso entro marzo.

Stefano Tedeschi davanti al ristorante Diana (FotoSchicchi)

A prendere la guida del Diana dovrebbe essere il ristoratore Roberto Bugamelli, già titolare di altri ristoranti come il Postiglione, Nonna Gigia, Ittico e il Biassanot. Tedeschi conferma che la proposta è stata fatta da una società, composta da diversi soci, e uno di questi sarebbe appunto Bugamelli. Una proposta che al titolare del Diana, in effetti, convince: “Ciò che mi interessa davvero è che chi acquista il ristorante porti avanti la tradizione bolognese”. Il Diana aprì nel 1909 al numero 24 di via Indipendenza. Nel 2017 il trasloco in via Volturno.