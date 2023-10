Strade e ferrovie. Ecco il Piano 2032: "Portiamo le Marche verso l’Europa"

"L’obiettivo è di riequilibrare e rilanciare le Marche – ha spiegato il governatore Francesco Acquaroli –, per connetterle al resto dell’Italia e per aprirle alle più ampie traiettorie verso l’Europa e il mondo". Per farlo, una regione declassata nel 2018 da "sviluppata" a "in transizione" e che ambisce a superare il cronico isolamento, non può che mettere in campo un imponente programma di riqualificazione dei principali collegamenti territoriali: strade, ferrovie, cliclovie. Appunto, un Piano per le infrastrutture 2032. Quello presentato ieri a Palazzo Raffaello, già approvato dalla giunta regionale e che nel giro di pochi mesi diventerà legge. Si tratta di un piano strategico di intervento, già finanziato con 4 miliardi tra risorse proprie della Regione, fondi ministeriali, fondi europei e del Pnrr, ma integrabile con altre fonti di finanziamento e da realizzare in tre step: nel breve periodo, da oggi fino al 2027, per completare le opere già cantierate o da portare a compimento; nel medio (fino al 2032) e lungo termine (oltre il 2032). Una delle più importanti novità – introdotta da Francesco Baldelli, assessore regionale alle infrastrutture – risiede nella volontà di costruire il cosiddetto Corridoio Ten-T diagonale, per "linkare" le Marche ai Balcani, dall’Oriente all’Atlantico. Opportunità che, evidentemente, dovrà essere suffragata (in termini decisionali) e supportata (economicamente parlando) dal governo centrale e dall’Europa, con i quali inizieranno le interlocuzioni. Il perno della manovra di riforma della mobilità regionale sarà il capoluogo, Ancona, considerato che accoglie nel raggio di pochi chilometri un unicum a livello nazionale: il triangolo porto-aeroporto-interporto. L’altro obiettivo del piano infrastrutturale è di trasformare gli attuali collegamenti stradali "a pettine" in collegamenti "a maglia", specie guardando ai trasporti stradali e ferroviari, assicurando sicurezza, sostenibilità ambientale e sviluppo omogeneo alle cinque province. In sintesi, per l’assessore alle infrastrutture Francesco Baldelli, "un piano concertato con i territori" e che "questa amministrazione non ha trovato nei cassetti, in quanto mancava da dodici anni", la stoccata ai predecessori di centrosinistra. Per la giunta regionale è determinante sfruttare la piattaforma logistica "naturale" affacciata sul mare Adriatico, facendola diventare appetibile e vantaggiosa per i tempi di percorrenza, i costi di trasporto e i traffici cargo e passeggeri. In una parola: intermodalità. Cui si lega, ovviamente, il nuovo Corridoio acqua-gomma-ferro. Questi alcuni degli intenti, poi integrati da Baldelli. Tra le priorità, tramite la Pedemontana-intervalliva ("l’Autostrada dei territori interni") delle quattro superstrade marchigiane, la Salaria, la Statale 77 e la 76 (Quadrilatero) e l’E78 Fano-Grosseto (eterna incompiuta, ma c’è la buona notizia dell’accelerazione dei lavori sulla Galleria della Guinza, vista l’imminente apertura delle buste per l’avvio delle opere, ndr). Poi l’autostrada A14. "È chiaro a tutti che stiamo lavorando per la terza corsia e per rimuovere l’imbuto verso sud", ha detto Baldelli. Ci sono anche uno studio Aspi e un piano concordato con i sindaci fermani e piceni. Dunque, le rotaie. Si interverrà per l’Anello Ferroviario Ascoli-Porto d’Ascoli-Civitanova-Fabriano e, in prospettiva, più su fino a Pergola ("già riattivata la Subappennina Italica a fini turistici, ma vorremmo destinarla anche a fini commerciali", ha spiegato Baldelli). Anello che dovrà agganciare la Orte-Falconara, in piena realizzazione nonostante un iter "tribolato". Ancora l’assessore: "Vogliamo dare nuova prospettiva alla dorsale adriatica con l’alta velocità. L’obiettivo è un quadruplicamento dell’attuale tracciato in arretramento e la dismissione dei vecchi binari per realizzare una metropolitana di superficie in nome della sostenibilità". In questo senso il ministero ha già commissionato a Rfi un progetto di massima che dovrà essere pronto per la fine dell’anno. Sostenibilità prevista anche dal potenziamento della mobilità dolce e del sistema di piste ciclabili. In conferenza anche il direttore del dipartimento infrastrutture, Nardo Goffi, e gli assessori regionali Stefano Aguzzi e Chiara Biondi. "Questo piano segna il nostro cambio di passo e di visione – la chiusura di Acquaroli –. I collegamenti vogliono migliorare la qualità della vita dei cittadini, la competitività delle imprese, l’attrattività turistica". Sabato, la premier Meloni e il ministro Fitto saranno nelle Marche per firmare l’accordo di coesione tra governo e Regione. E la firma avverrà ad Acqualagna.