Allarme antibiotici in Emilia Romagna. Donini: “Stiamo lavorando per evitare sprechi”

Bologna, 11 giugno 2024 – Sulla disponibilità dei farmaci a base di amoxicillina, la Regione Emilia-Romagna “sta operando per risolvere il problema partendo dal tema dell'approvvigionamento passando per uno studio sulla resistenza agli antibiotici e progetti con le farmacia per un accesso personale all'uso farmaco all'insegna del principio di appropriattezza”.

Così l'assessore regionale alle politiche per la salute Raffaele Donini ha risposto in aula nel question time a una interrogazione di Pasquale Gerace (Iv) che ha chiesto garanzie sull'approvvigionamento del farmaco per prevenirne anche future carenze, tenendo conto dei casi di streptococco e delle altre infezioni soprattutto pediatriche.

Donini ha ricordato anche come "siamo impegnati per evitare sprechi nell'uso del farmaco, a partire dall'uso a domicilio”.

“Lo streptococco - ha sottolineato Gerace, poi dichiaratosi soddisfatto della risposta dell'assessore - è un batterio comune che può causare diverse infezioni, molte delle quali si manifestano frequentemente nei bambini, come faringiti, tonsilliti e infezioni delle vie respiratorie superiori: l'amoxicillina è il farmaco di prima scelta per il trattamento delle infezioni da streptococco, grazie alla sua efficacia e al suo profilo di sicurezza, purtroppo da alcune settimane, si registra nuovamente una carenza di questo farmaco in tutta Italia e in altri paesi, a causa di vari fattori quali l'elevata domanda, problemi produttivi, l'impatto della guerra, della pandemia e della crisi energetica sui costi dei principi attivi e del packaging: questa situazione sta creando difficoltà per i medici e i pazienti che devono ricorrere ad alternative terapeutiche, a volte meno appropriate o con maggiori effetti collaterali”.