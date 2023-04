Combattere lo stress con il cibo fa male al cuore

Le emozioni a volte possono essere poco benefiche?

Ricercatori francesi della regione della Lorena hanno effettuato uno studio, poi pubblicato sull’European Journal of Preventive Cardiology, che ha valutato possibili conseguenze sull’organismo in chi aveva una alimentazione condizionata dalla emotività.

Lo studio francese: che in coloro che tentavano di placare uno stato ansioso con abbuffate o con cibi cosiddetti confortevoli si rilevava un aumento del rischio di insufficienza cardiaca del 38%

Tra il 1993 e il 1995 sono stati coinvolti 1109 soggetti sani seguiti poi per numerosi anni al fine di esplorare le loro abitudini nutrizionali; sono anche stati effettuati su di loro esami strumentali per verificare eventuali problemi patologici come rigidità delle arterie e insufficienza cardiaca.

Si è così notato che in coloro che tentavano di placare uno stato ansioso con abbuffate o con cibi cosiddetti confortevoli si rilevava un aumento del rischio di insufficienza cardiaca del 38% ed una diminuzione della elasticità delle arterie. In particolar modo l’intervallare periodi di abbuffate a fasi di condotte alimentari assennate attivava una sequenza sfavorevole nel tempo per l’apparato cardio-vascolare.

Tutto ciò non pareva stranamente dato da un aumento delle calorie assunte in eccesso durante i momenti di maggior stress emotivo, ma probabilmente il problema sul cuore e sulle arterie era causato dall’alternanza di condotte alimentari regolate e sregolate.

In sostanza mangiare tanto emotivamente a periodi alterni pare possa essere molto pericoloso e comunque il controllarsi sempre a tavola può divenire davvero una condotta molto salutare.

William Giglioli, medico specialista in Scienza dell’Alimentazione