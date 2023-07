Stupro a Perugia, il racconto dell’orrore: “Li ho visti sopra di me”

Fabriano (Ancona), 21 luglio 2023 – Il branco ha le ore contate. Gli otto giovani che hanno molestato e violentato due ragazze marchigiane arrivate nel popoloso quartiere di Ponte San Giovanni per partecipare a un party “abusivo“ nella piscina di una villa, sarebbero già stati individuati (tra loro pare ci sia anche un soggetto con precedenti specifici). Gli investigatori della Squadra Mobile, diretti da Gianluca Boiano, stanno ricostruendo le ore trascorse dalle due giovani di Fabriano, rispettivamente 20 e 24 anni, nel Perugino: dal loro arrivo in treno fino all’incubo delle violenze, finite quando una delle due è riuscita a dare l’allarme al 112. Tutto sarebbe nato su una chat Instagram: l’invito era quello di partecipare a una festa.

Il 18 sera le due due ragazze di Fabriano raggiungono il capoluogo umbro per divertirsi a una sagra paesana a Ponte Pattoli. Poi si spostano con uno dei giovani conosciuti in chat, al party in piscina dove avrebbero poi incontrato quelli che si sarebbero trasformati in molestatori e violentatori. Qualche tuffo, chiacchiere, risate ma anche alcolici. Tanti. Una delle due fabrianesi col passare delle ore inizia a ricordare: "Mi sono risvegliata in una una villa con una piscina. Avevo un ragazzo sopra di me, sembrava un magrebino. Insieme a lui c’era un altro che mi teneva ferma. Vedevo in lontananza la mia amica: urlava il mio nome, implorava aiuto".

Le due riescono in qualche modo a scappare e a raggiungere il commissariato di polizia più vicino. Chiedono aiuto, disperate. Davanti agli agenti ricostruiscono tutto. La volante si era nel frattempo precipitata nel luogo indicato dalla giovane fabrianese ma gli aggressori si erano già dileguati. Ad aver subito violenza è stata solo la ventenne, che viene portata in ospedale a Perugia. Qui i sanitari le riscontrano i segni compatibili con una violenza sessuale. Scatta immediato il protocollo del "codice rosso" di protezione nei confronti della vittima. La ragazza viene tenuta una notte in ospedale, dove le viene dato anche il necessario supporto psicologico. Non viene riscontrata nel sangue la presenza della cosiddetta droga dello stupro. Poi viene rimandata a casa, a Fabriano. Dove l’indomani prende contatto con il suo avvocato, Ruggero Benvenuto. Gli racconta la sua notte da incubo. Insieme al legale, la ragazza viene accompagnata alla polizia di Perugia dove gli inquirenti le mostrano alcune foto dei suoi probabili violentatori. In quel frangente la ragazza avrebbe riconosciuto subito alcuni del branco.

Intanto le indagini vanno avanti per stabilire anche il ruolo avuto dai vari componenti del branco. Tra loro, anche soggetti con precedenti specifici, su cui gli investigatori avrebbero focalizzato l’attenzione. Determinanti per la Polizia di Stato le immagini delle telecamere di sicurezza, il traffico telefonico e il contenuto delle chat sociali da cui sarebbe partito tutto. I coetanei con cui le ragazze hanno trascorso la serata, infatti, non erano degli estranei. Con alcuni di loro le giovani avrebbero infatti avuto dei contatti virtuali, tramite i quali avrebbero poi concordato la visita e la successiva partecipazione alla festa clandestina. Nel perugino, nell’ultimo anno, con particolare frequenza nel periodo estivo, si erano registrati diversi episodi di violenza a sfondo sessuale che vedevano coinvolti, tra vittime e carnefici, dei giovanissimi. Mai prima però ad agire era stato il “branco“.