Sulla Orte-Falconara: scontro politico a Ancona per il raddoppio della linea ferroviaria

"Uno schiaffo al centro Italia": così il Pd definisce l’ipotesi di "depennare" il raddoppio dela linea ferroviaia Orte-Falconara dai progetti finanziabili dal Pnrr. "Più disuguaglianze e disparità. Deve essere questo l’obiettivo di Salvini che, da ministro delle Infrastrutture, non fa altro che mettere in fila azioni con l’obiettivo di aumentare il divario tra nord e sud. In questo senso va la decisione di depennare il raddoppio della Orte- Falconara dai progetti finanziabili dal Pnrr. Un taglio che riguarda iniziative per un totale di 2,5 miliardi a fronte di altrettante opere di Piemonte, Lombardia e Veneto. Vengono definanziati i progetti del centro e del sud dunque, che invece dovevano servire a ridurre il gap infrastrutturale": è quanto sostengono, nella nota, i gruppi regionali umbri del Partito democratico, insieme al Pd di Umbria, Lazio e Marche in merito "alle notizie sempre più certe dell’esclusione del progetto della Orte-Falconara tra quelli da candidare". "Si tratta di uno schiaffo per il centro, giustificato dal fatto che il progetto non sarebbe in una condizione tale da poter vedere una gara affidata entro il 2023" dicono i gruppi Pd e il Pd delle tre regioni.

"Sono attacchi strumentali quelli che giungono da parte del Pd sulla realizzazione del raddoppio della linea ferroviaria Orte-Falconara, un obiettivo prioritario su cui questa Giunta regionale ha profuso un impegno rilevante": è quanto afferma l’assessore regionale umbro alle Infrastrutture e Trasporti, Enrico Melasecche. "Il nuovo assetto della rete Ten-T nell’Italia peninsulare rafforza il ruolo della Orte-Falconara di ‘traversale-diagonale’- evidenzia - quale collegamento ferroviario tra la linea dorsale (Firenze-Orte-Roma) e la direttrice Adriatica, così da realizzare un itinerario con prestazioni adeguate sia al traffico passeggeri sia per il trasporto delle merci. Il progetto di raddoppio dell’itinerario Orte-Falconara mira infatti al miglioramento dei collegamenti passeggeri tra le regioni tirreniche e quelle del versante adriatico e alla creazione di un itinerario alternativo merci per i collegamenti nord sud".