Superbonus Ancona: contributo al Pil dell'1,4%

A fine luglio nelle Marche, gli edifici coinvolti nei lavori di efficientamento energetico, grazie al superbonus, erano 10.904 per 2,2 miliardi di euro di investimenti. A giugno è stato dato il via libera a 198 nuovi progetti per 67 milioni e a luglio sono stati ammessi altri 162 lavori per 71 milioni. Il contributo del superbonus al Pil delle Marche è stato dell’1,4%. Nel complesso, a beneficiare delle agevolazioni sono stati 2.547 condomini per 1,3 miliardi di investimenti e 5.288 edifici unifamiliari per 607,8 milioni. Le unità immobiliari funzionalmente indipendenti ammesse al superbonus sono state 3.069 ed hanno investito 285,7 milioni. I dati sono stati diffusi dal centro studi di Cna Marche, che ha anche calcolato che l’investimento medio dei condomini marchigiani è stato di 525 mila euro, mentre ogni proprietario di edificio unifamiliare ha investito in media 115 mila euro.