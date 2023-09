"Superbonus, rischio caos a fine dicembre"

Superbonus, incubo 31 dicembre per chiudere i cantieri. "Molti di questi – affermano il presidente Cna Marche Paolo Silenzi (foto) e il segretario Moreno Bordoni – sono in ritardo e non riusciranno a completare i lavori entro il 31 dicembre. Ritardi che non sono imputabili a inadempienze dei proprietari o delle imprese edili ma a problemi oggettivi come il blocco dei crediti".