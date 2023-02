Superenalotto, centrato oggi il 6 da 371 milioni: dove sono le vincite

Superenalotto, centrato il jackpot più alto di sempre

Bologna, 16 febbraio 2023 – Superenalotto: con l’estrazione del 16 febbraio è stato centrato il premio più alto di sempre da 371 milioni d euro. Si tratta anche del montepremi più alto attualmente in palio in tutto il mondo. La combinazione vincente è: 1-38-47-52-56-66. Numero jolly: 72. Numero Superstar: 23.

Si è arrivati alla vincita record dopo 635 giorni di attesa realizzata grazie a un sistema a caratura giocato attraverso la bacheca dei sistemi di Sisal.

Si tratta di 90 quote da 5 euro ciascuna acquistate dalle ricevitorie Sisal e poi proposte ai propri giocatori. Ai 90 giocatori che hanno centrato il super premio andranno poco di più di 4 milioni di euro. Precisamente 4.123.707,71 euro. Cinque fortunati vincitori sono in provincia di Macerata, a Montecassiano, dove un tabaccaio ha venduto 5 quote del sistemone rendendo così 5 persone milionarie. Due, invece, quelli in provincia di Bologna.

Il jackpot per il "6" riparte così da 54.700.000,00 euro. L’ultima super vincita risale al 22 maggio del 2021, quando furono assegnati 156,2 milioni a Montappone, in provincia di Fermo. Dopo una telefonata di ringraziamento, il ‘paperone’ è però sparito nel nulla.

Da allora, estrazione dopo estrazione, il Jackpot SuperEnalotto ha raggiunto e superato il suo record assoluto di 209,1 milioni, vinti a Lodi il 13 agosto 2019.

Come riporta Agipronews, con quella di stasera sono 126 le vincite con il "6" realizzate dalla nascita delSuperEnalotto. Dal 1997 a oggi, considerando solo le vincite di prima categoria, sono stati distribuiti premi per oltre 5 miliardi di euro.

Dove sono le vincite

6 quote: Atripalda (Avellino).

5 quote: Codroipo (Udine); Montecassiamo (Macerata) vendute dal Dolce Forno di via Mainini.

3 quote: La Spezia; Termini Imerese (Palermo); Palestrina (Roma).

2 quote: Cormons (Gorizia); Crotone; Sant'Antimo (Napoli); Casal Velino (Salerno); Afragola (Napoli).

1 quota: Genova; Milano (3 diversi esercizi); Casale Monferrato (Alessandria); Carema (Torino), Torino (2 diversi esercizi); Pioltello (Milano); Rovetta (Bergamo); Toscolano-Maderno (Brescia); Caronno Pertusella (Varese); Villafranca Padovana (Padova); Rovigo alla ricevitoria di Diego Casonato in via Dei Mille 318; Trieste; Attimis (Udine); Bolzano; Reggio Calabria; Cattolica (Rimini); Valsamoggia (Bologna) alla tabaccheria di Marcello Gualandi in via Gordini 24 a Bazzano; Vergato (Bologna) alla ricevitoria di Sara Bernardi in via Monari 14, Carpi (Modena) alla ricevitoria Magnanini via Giovanni XXIII; Grosseto; Fabbrico (Reggio Emilia) alla tabaccheria Merzi in via Matteotti 60; Borgo San Lorenzo (Firenze); Pontassieve (Firenze); Cittanova (Reggio Calabria); Piano di Sorrento (Napoli); Massafra (Taranto); Bari (2 diversi esercizi); Barletta; Foggia; Fragagnano (Taranto); Taranto; Strongoli (Crotone); Lamezia Terme (Catanzaro); Rende (Cosenza); Ragusa; Catanzaro; Crotone; Messina; Palermo; Marineo (Palermo); Sommatino (Caltanissetta); Villabate (Palermo); Roma; Ciampino (Roma); Pignataro Interamna (Frosinone); Città di Castello (Perugia); Fiuggi (Frosinone); Montegranaro (Fermo) al Bancolotto in via Elpidiense sud 40; Pescara; Penne (Pescara); Napoli.

Quando arrivano i soldi

I vincitori avranno 90 giorni di tempo per poter riscuotere la vincita, mentre il pagamento sarà accreditato al 91esimo giorno dalla pubblicazione del Bollettino Ufficiale.

Le regioni più fortunate

Tra le regioni più premiate la Campania è al primo posto con 18 vincite, seguita dal Lazio con 16 e dall'Emilia Romagna con 13. Puglia appena fuori dal podio con 10 vincite, poi la Toscana e il Veneto con 9. Sono invece tre le regioni in cui non è mai realizzato un 6: Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige e Molise. Tra le città, Roma è quella in cui sono stati realizzati più jackpot, ben 10, per un totale di oltre 132 milioni. Seguono Sassari, con 5 jackpot del valore totale di 111 milioni di euro, mentre altri 111 milioni di euro sono stati centrati a Napoli, con 4 montepremi centrati. Dal 1997 a oggi, considerando solo le vincite di prima categoria, sono stati distribuiti premi per oltre 5 miliardi di euro.