Svem a ’caccia’ di fondi europei: "In arrivo 10 milioni per i Comuni"

"L’esperienza del programma Next Appennino ha dimostrato che se i vari livelli istituzionali collaborano, e ascoltano la base imprenditoriale e sociale, le ingenti risorse europee e regionali a disposizione non si perdono, anzi". A parlare è Andrea Santori, presidente della Svem, la Società sviluppo Europa Marche, sottolineando la necessità di conoscere bene i bandi in uscita, i tempi e i requisiti necessari per provare a intercettare risorse fondamentali per lo sviluppo.

"Sono numerosi quelli destinati alle amministrazioni locali", dicono i consiglieri Svem Monica Mancini Cilla e Tablico Campanelli (foto). "La Commissione europea – ricordano – riconosce il ruolo delle città di piccole e medie dimensioni e favorisce le reti tra Comuni, le azioni che coinvolgono città e aree interne".

Nella nuova programmazione europea ci sono dei punti fermi, a cui si rifanno poi specifici programmi di finanziamento: Europa più intelligente con innovazione e digitalizzazione; Europa più verde con investimenti nella transizione verde in tutti i settori; Europa più connessa grazie a reti di trasporto e digitali; Europa più sociale che mira a occupazione di qualità, istruzione, competenze professionali; Europa più vicina ai cittadini attraverso il sostegno alle strategie di sviluppo gestite a livello locale.

Due i bandi che partono nei prossimi mesi, "per cui ci mettiamo a disposizione con i nostri tecnici: ci sono 10milioni di euro da intercettare", annuncia Santori. Il primo è il Programma Cerv-Bando Gemellaggi di città che "nasce per favorire i gemellaggi, scambi tra cittadini di Paesi differenti, la partecipazione attiva a livello locale".

Possono essere finanziati eventi, incontri formativi e sviluppo di canali social. Devono partecipare almeno due Comuni dell’Ue e agli eventi almeno 50 persone di cui 25 dallo Stato estero. Il prossimo bando uscirà a gennaio 2024 (4 milioni di euro).

"I nostri tecnici sono a disposizione per chiarire i diversi aspetti ci sono anche tutorial online consultabili per aiutare i comuni nella messa a punto dei progetti" spiega Mancini Cilla.

Il secondo è il ‘Bando reti di città’, che premia i progetti presentati da un consorzio di 4 Paesi diversi, anche per Stato. I Comuni devono essere abili a dialogare con le amministrazioni con cui sono gemellate. Il bando uscirà a dicembre con risorse destinate a favorire il ruolo delle minoranze, ad agevolare azioni per migliorare clima e consumi energetici, ad accrescere la partecipazione dei cittadini. Un bando quindi dal forte impatto sociale", secondo Mancini Cilla, da 6 milioni di euro.

C’è anche un piano per il turismo, che non è finanziato in maniera diretta ma attraverso canali paralleli. Campanelli invita ad utilizzare la guida online sviluppata dalla Commissione europea che permette di individuare i programmi e gli strumenti finanziari e che fornisce esempi di progetti finanziati nell’ambito dei diversi programmi.

Marco Principini