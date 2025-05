Tagli alle strade provinciali in Emilia-Romagna e Marche: quanti sono

Bologna, 24 maggio 2025 – Ci dissero che le avevano abolite (o quasi). Improvvisamente scopriamo che esistono eccome, e non per occuparsi di ruzzola, tombolo o uncinetto, ma anche di buona parte delle strade su cui maciniamo chilometri al volante tutti i giorni.

Nel Paese del Gattopardo in cui tutto cambia perché nulla cambi le immortali Province insorgono in un acuto di proteste contro la ‘manina’ (del governo) che ha infilato nel Milleproroghe un emendamento che dopo la manovra taglia ancora i fondi – in totale del 70% – per la manutenzione delle strade provinciali, con tanto di caccia al colpevole ("il ministro Salvini") e marmellata di polemiche sull’immortale (pure lui) ponte sullo Stretto che li avrebbe fagocitati. Alla faccia della riforma Delrio rimasta impantanata a metà del guado con la bocciatura del referendum costituzionale che costò il governo al premier Renzi, oggi Province e Città metropolitane gestiscono ancora qualcosa come 130mila chilometri di strade italiane – una parte in condominio con le Regioni – in un tira e molla di competenze con l’Anas, che prima ha ceduto e poi s’è ripresa soprattutto le strade cosiddette ad alto scorrimento. Tanto per intenderci, in Emilia-Romagna 9.100 chilometri di strade su 11.400 e spiccioli, e nelle Marche molto più di cinquemila, sono rimasti in pancia ad enti che negli anni del furore anti sprechi si volevano morti e sepolti, e invece sono vivi e vegeti, ma ridotti alla fame.

La tagliola

Facciamo due conti con i grandi numeri. Soltanto per il biennio 2025-2026 la sforbiciata è di circa 385 milioni su mezzo miliardo di euro di risorse già stanziate per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria delle strade. Se il governo non correrà ai ripari, Province e Città metropolitane dovranno farsene bastare più o meno un terzo per asfaltare, tappare buche, mettere cartelli, tracciare strisce e segnaletica, fare lavori su ponti, viadotti e gallerie. Ma da qui al 2036 il taglio complessivo sarà di 1,7 miliardi. Basti pensare che la commissione incaricata di quantificare i fabbisogni standard delle Province ha calcolato che per la manutenzione delle strade ci vogliono 6.642 euro a chilometro. Tira di qua, tira di là, la coperta non è troppo corta, s’è già strappata.

La protesta

L’Emilia-Romagna è tra le regioni più colpite: tra 2025 e 2028 la scure dei tagli cancellerà 66 milioni, il 48% delle risorse, 38,5 di 55 solo nel biennio 2025-2026. "Siamo allibiti, qui le strade provinciali rappresentano il reticolo fondamentale su cui poggia il sistema produttivo – tuona Giorgio Zanni, presidente della Provincia di Reggio e dell’Upi regionale –. È una scelta incomprensibile e scellerata, che respingiamo e contesteremo in ogni sede istituzionale".

Gli fa il coro Maurizio Croci, presidente regionale dell’associazione dei costruttori (Ance), che paventa il blocco di "interventi strategici, già progettati e pronti da cantierare, a maggior ragione in un territorio che sta facendo ancora i conti con infrastrutture danneggiate e in alcuni casi inagibili a causa delle alluvioni".

Nelle Marche in due anni lo ‘scippo’ è di circa 14 milioni su venti e il presidente dell’Upi regionale, Giuseppe Paolini (Pesaro e Urbino), evoca come estrema conseguenza la necessità di "chiudere le strade, perché non possiamo più fare neanche la manutenzione ordinaria e la sicurezza dei cittadini è a rischio". E mentre il fronte bipartisan della protesta chiede l’apertura di un tavolo di crisi col governo, il ministro Salvini ha provato a gettare acqua sul fuoco: "Faremo il possibile per recuperare, c’è una manovra di bilancio in autunno". Ma lasciate stare il ponte sullo Stretto di Messina, quello "non c’entra un fico secco".