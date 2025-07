L’invasione di tartarughe sulla riviera romagnola: “Volontari e sentinelle per salvare i loro nidi”

Ravenna, 4 luglio 2025 – C’è tutto il mare Adriatico, nel bene e nel male, all’interno dei nidi di tartaruga Caretta caretta comparsi nelle ultime settimane sulle spiagge di Riccione e di Punta Marina, nel Ravennate.

Sara Segati, ricercatrice del centro che cura le tartarughe: sta reclutando e addestrerà i volontari

Due eventi straordinari, che fanno seguito alla nidificazione registrata nel 2023 a Milano Marittima, e che documentano come l’areale di nidificazione delle tartarughe marine si sia ufficialmente allargato fino a comprendere l’Emilia Romagna. Nei resoconti che i naturalisti stendono fin dall’epoca romana non era mai stato documentato nulla del genere. Un trend impensabile del resto fino a pochi decenni fa, facilitato in parte dalla naturale adattabilità delle Caretta caretta, ma anche dai mari sempre più caldi: nel nord dell’Adriatico si registrano condizioni che prima erano la normalità in Salento.

Lo status di nidificante che la Caretta caretta si è conquistata in Romagna è comunque un buon termometro della salute del mare: la presenza di un animale ai vertici della catena alimentare documenta la vitalità di tutto il ciclo biologico, dalle alghe al plancton fino ai pesci. Eppure, nonostante popolino gli oceani da 110 milioni di anni, le tartarughe marine sono fra gli animali più minacciati: il loro nemico è soprattutto uno, la plastica.

"Evitare che siano calpestate”

Sara Segati, ricercatrice del Centro sperimentale per la tutela degli habitat di Marina di Ravenna, è un volto noto per le tartarughe Caretta caretta che frequentano l’Adriatico. E’ lei, insieme ai colleghi, a liberarle in mare dopo la convalescenza successiva a un ricovero nelle vasche del Cestha, che ha sede nel vecchio Mercato del pesce di Marina di Ravenna, cuore pulsante del lido anche oggi che è un centro di ricerca e un ospedale per tartarughe e cavallucci marini.

Ricercatrice Sara Sergati. è da qui che il Cestha coordinerà la formazione dei volontari che accompagneranno la schiusa delle uova depositate a Punta Marina, non è così?

“L’attività dei volontari che stiamo reclutando sarà doppiamente importante: in primis per evitare che il nido possa essere danneggiato da persone o da animali, e in secondo luogo perché rappresenta un’occasione importante per fare sensibilizzazione ‘sul campo’. Saranno i volontari, tramite dei turni, a fornire spiegazioni a tutti coloro che vorranno fare loro domande sul futuro delle circa cento tartarughe che emergeranno dalla sabbia tra una cinquantina di giorni, e più in generale sulla biologia di questi animali”.

Eppure non sappiamo molto della vita in alto mare delle tartarughe...Cosa ci pupò dire a tale proposito?

“Vari aspetti sono avvolti dal mistero, in particolare per quanto riguarda i loro spostamenti: sappiamo però che compiono grandi traversate. Fra quelle che si sono spiaggiate di recente in Romagna è piuttosto frequente trovare marker che indicano un passaggio lunge le coste della Grecia, dove sono state curate in centri analoghi al nostro. Una delle tartarughe che attualmente è ricoverata da noi è fra quelle che verranno dotate di un gps, con una sigla che la renderà riconoscibile per essere transitata dalla Romagna”.

La sensibilizzazione del pubblico è importante proprio perché le Caretta caretta sono una sorta di termometro circa tutto ciò che ‘non va’ nel nostro mare, è così?

“Sì, basti pensare che attualmente sono ricoverate al Cestha cinquantacinque Caretta caretta. Abbiamo una tartaruga che ha perso un frammento di carapace per colpa di un’elica; un’altra, che abbiamo battezzato Fenice, rimasta amputata di una pinna a causa di una lenza, oltre a vari esemplari che hanno rischiato di affogare perché imprigionati fra le reti da pesca. C’è poi in cura un esemplare maschio – lo abbiamo chiamato Ugo – che ha subito un complicato intervento chirurgico per la rimozione di alcuni ami che aveva ingerito. Molte sono poi indebolite dall’ingestione di plastica”.

La buona notizia è che per tutte loro è prevista la guarigione e la rimessa in libertà...

“Sì, è un’altra prova di quanto siano straordinari questi animali. Ma questo non deve trarci in inganno: le minacce alla vita delle tartarughe sono ovunque, in mare. La buona notizia è che dei semplici accorgimenti – reti meno invasive, un corretto smaltimento della plastica, accordi con i pescatori come avvenuto a Ravenna – posso rendere migliore la loro vita e quella dell’Adriatico”.