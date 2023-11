Tassa per i rifiuti, la più bassa nelle Marche

È di 283 euro la tassa per i rifiuti pagata in media nel 2023 da una famiglia in Emilia-Romagna, rispetto ai 320 euro della media nazionale secondo l’osservatorio Prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva. L’aumento generalizzato rispetto al 2022 è stato dello 0,7%, ma a Ravenna (270 euro) ad esempio è del 3,9% ( Bologna, Modena e Rimini invece risultano stabili, a 286, 293 e 296 euro). La regione in cui si rileva la spesa media più bassa sono le Marche (250 euro).