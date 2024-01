Tentato furto in un locale di via Azzo Gardino: arrestata una donna

Bologna, 13 gennaio 2024 - Un arresto per tentato furto aggravato in via Azzo Gardino. È successo stamattina, intorno alle 5, quando il proprietario di un locale della zona ha notato, attraverso i sistemi di videosorveglianza, che un soggetto incappucciato aveva scavalcato il cancello del negozio e si era introdotto all’interno.

Gli agenti del commissariato Due Torri San Francesco, allertati dal gestore stesso, si sono immediatamente portati sul posto: all’interno dell’attività commerciale le luci erano accese e una donna stava provando a rubare della merce.

Il bottino, per un valore totale di circa 400 euro tra bevande alcoliche, tablet e una cassa bluetooth, era stato nascosto in uno scatolone. La merce rubata è stata sequestrata dai poliziotti e restituita al proprietario del locale. Gli agenti, durante un successivo sopralluogo all’interno del negozio, hanno notato che la donna aveva cercato di rubare anche il registratore di cassa.

La malvivente, destinataria di un divieto di dimora (ancora in atto) in città, è stata arrestata in attesa di essere processata con rito direttissimo. La donna, una cittadina di origine rumena, era già nota alle forze dell’ordine per precedenti in materia di reati contro il patrimonio e la persona.