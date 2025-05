Terremoto oggi in Appennino: avvertito anche a Bologna, Modena e Reggio

Bologna, 3 maggio 2025 – Una scossa di terremoto ha svegliato all’alba di soprassalto molti residenti dell’Appennino bolognese: la magnitudo rilevata dai sismografi dell’Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) ha raggiunto quota 3,8 con epicentro nel comune di Alto Reno Terme. Più precisamente tra Porretta e Castel di Casio con una profondità di 55 chilometri. Molto vicini all’epicentro anche Sambuca Pistoiese e Camugnano. La scossa si è sentita alle 5,08 di questa mattina.

Secondo quanto riportato dagli stessi utenti, la scossa si è sentita anche in alcune zone di Bologna città, Modena e Reggio Emilia, oltre ovviamente in zona e nel Lucchese. “Una sensazione che non si dimentica”, commentano molti utenti che hanno purtroppo vissuto il grande terremoto del 2012 e la lunga fase di scosse di assestamento che ne sono seguite.

Sono in corso accertamenti dei vigili del fuoco, ma per ora non vengono riportati fortunatamente danni rilevanti.

La zona dell’Appennino tosco-emiliano non è certo nuova a scosse di terremoto che di solito hanno una magnitudo non elavatissima e sono abbastanza superficiali. Come rileva la Città Metropolitana di Bologna. “secondo la Carta Sismotettonica della Regione Emilia-Romagna, le strutture tettoniche che mostrano le evidenze di attività più recente (meno di 450.000 anni), sono localizzate nell’alto Appennino, tra Lizzano in Belvedere e il versante nord del Mugello, lungo la zona di transizione Appennino-pianura, tra Bazzano e Castel San Pietro Terme, e in corrispondenza delle Pieghe Ferraresi a nord di Crevalcore, Galliera e Malalbergo. In queste zone sono localizzati anche gli epicentri dei principali terremoti”.