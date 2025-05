Terremoto oggi nell’Appennino Piacentino: scossa di magnitudo 3,6

Piacenza, 4 maggio 2025 – La terra trema ancora in Emilia Romagna. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata introno alle 8.30 in Val d'Arda, sull'Appennino Piacentino. E’ stata rilevata dai sismografi dell’Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) con epicentro è stato localizzato a Morfasso, a una profondità di 25 chilometri. Il sisma è stato avvertito nella zona dalla popolazione, ma al momento non si registrano danni o feriti.

Appena ieri, sabato 3 maggio, un’altra scossa aveva svegliato la popolazione all’alba (ore 5,08) nella zona di Porretta Terme, nell’Appennino Bolognese con magnitudo 3,8. Più precisamente tra Porretta e Castel di Casio con una profondità di 55 chilometri. Molto vicini all’epicentro anche Sambuca Pistoiese e Camugnano. La scossa si è sentita alle 5,08 di questa mattina.

Sono in corso accertamenti dei vigili del fuoco, ma per ora non vengono riportati fortunatamente danni rilevanti.