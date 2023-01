Terremoto oggi: scossa di magnitudo 3.7 in alto Adriatico

Potrebbe interessarti anche

Il ritorno dei lupi, l’esperto: "Convivenza difficile, ma vanno abbattuti solo in casi estremi"

Covid, nuove regole 2023: cosa cambia in Emilia Romagna e Marche

Croazia nell’Euro e nell’area Schengen: cosa cambia per i turisti

Cronaca

Meteo, sos neve in Emilia Romagna e Marche. In montagna non si scia: "Disdette a raffica, è un disastro"