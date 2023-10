Terremoto oggi Piacenza, trema tutto nelle case dell’Appennino emiliano

Piacenza, 14 ottobre 2023 – La terra torna a tremare nell’Appennino Emiliano e torna anche la paura. Un vero e proprio sciame sismico sta interessando la Val Nure in provincia di Piacenza, dove un terremoto di magnitudo 3.5 ha svegliato la popolazione poco dopo le 7 sull'Appennino emiliano.

Terremoto, qual è la causa delle scosse

Terremoto nell'Appennino emiliano, epicentro nel piacentino

L'epicentro a quattro chilometri dal comune di Vigolzone a una profondità di 22 chilometri. Pochi minuti dopo un'altra scossa, di magnitudo 2.5, non distante con epicentro a quattro chilometri da San Giorgio Piacentino. Di nuovo alle 7,42: magnitudo 2.7. Al momento non si segnalano danni a persone o cose. E la più forte di 3.7 registrata dall’Ingv alle 9,25.

Già tra domenica e lunedì la zona era stata interessata da uno sciame sismico con diverse scosse tra magnitudo 2 e 2.7.

Appena il 18 settembre l’incubo del terremoto era piombato nel Forlivese, sui paesi messi in ginocchio dalle frane dell’alluvione. Sfollati e scuole chiuse in quella circostanza. Il comico romagnolo Paolo Cevoli ha visitato Tredozio domenica scorsa, per rendersi conto di persona della grave situazione in cui versa ancora il paese a oltre venti giorni da terremoto.