Terremoto senza fine a Parma, decine di scosse: la faglia e come si sta muovendo l’Appennino

Parma, 8 febbraio 2024 – "L’Appennino Emiliano-Romagnolo si sta muovendo verso nord-est, è questa la ragione dello sciame sismico in provincia di Parma”. Il presidente dell’ordine dei Geologi dell’Emilia Romagna, Paride Antolini prova a fare il punto, dopo le numerose scosse di terremoto che da ieri mattina stanno interessando il Parmense.

Uno sciame sismico importante, Antolini?

“Ci sono state una settantina di scosse, tutte nella stessa zona, tra Langhirano, Calestano e Frassinoro. Ma solo 7 con magnitudo maggiore di tre, e ad una profondità prevalente di 20 km. Solo queste quindi presumibilmente avvertite dalla popolazione”.

Ma sono anche molto ravvicinate: ieri sera sette in meno di mezzora (tra le 22,45 e le 23,15). E questa mattina mattina ce ne sono state molte altre...

"Tutti questi eventi sismici si posizionano intorno ad una faglia conosciuta: la faglia del Monte Bosso. Si tratta di una faglia inversa, legata a un movimento dell’Appennino verso nord-est”.

Quindi l’Appennino emiliano romagnolo è ‘mobile’?

"Sì, si muove ogni anno di circa 1-2 millimentri. E ciò è dovuto ad uno scollamento delle strutture tettoniche in profondità”

Ci dobbiamo preoccupare?

"Come sappiamo è impossibile prevedere i terremoti. Non sappiamo mai se un determinato sciame sismico possa sfociare in un evento più importante”

E allora che cosa possiamo fare?

"Quello che possiamo e dobbiamo fare è lavorare sulla prevenzione, cioè sulla costruzione e l’adeguamento delle strutture antisismiche”

A che punto è l’Emilia Romagna in merito alla prevenzione?

"Con i fondi del Pnrr sono stati fatti grossi passi in avanti nell’adeguare le strutture più sensibili, come le scuole e non solo. Ma il lavoro da fare è ancora tanto, tanto, tanto. Molte costruzioni non sono sismicamente consone”.

Quanto tempo ci vorrebbe per la messa in sicurezza e l'adeguamento degli edifici?

"Decenni, una generazione non basta”.