Scuole chiuse per terremoto a Tredozio, aperte negli altri Comuni

Forlì, 18 settembre 2023 - Dopo la grande paura del terremoto all'alba, e la conseguente chiusura precauzionale delle scuole, domani i bambini e i ragazzi potranno tornare negli istituti un po' ovunque, nelle zone colpite dell'Emilia Romagna. A Tredozio, invece, essendo stato il borgo romagnolo più colpito, ma anche a Marradi e a Palazzolo sul Senio (Firenze), gli istituti rimarranno chiusi almeno un altro giorno.

Sopralluogo nella scuola di San Martino in Gattara: verifiche strutturali

Modigliana: nessuna lesione

Il sindaco di Modigliana, Jader Dardi, comunica che dopo il sisma è stato eseguito un sopralluogo dai tecnici della Regione Emilia-Romagna, 'area geologica suolo e sismica': "Le rilevazioni eseguite negli edifici pubblici e in particolare negli edifici scolastici, non hanno presentato lesioni e risultano quindi idonei alla ripresa della attività didattica". "Nell'edificio delle scuole medie le aule risultano agibili - continua Dardi - mentre si rende necessario un intervento di pulizia nell'area di giunto tecnico in una parte della zona adibita agli uffici amministrativi". È stata verificata anche la situazione della palestra delle scuole elementari che risulta agibile e non lesionata. Anche la verifica eseguita nella Casa di Riposo Madonna del Cantone "non ha riscontrato lesioni strutturali e i ricoverati che provvisoriamente erano stati portati all'esterno sono rientrati all'interno della struttura. Verifica statica eseguita anche dai loro tecnici", aggiunge il primo cittadino.

Ravenna, scuole riaperte (tranne una materna)

Potranno tutte riaprire le scuole dei comuni di Riolo Terme e Brisighella, a eccezione della materna di San Martino in Gattara, l'edificio scolastico della provincia di Ravenna più vicino all'epicentro del sisma, che rimarrà chiusa anche oggi, in attesa di nuove verifiche. "Al momento non si segnalano danni a persone e a cose - assicurano dal Comune di Ravenna - ma a livello precauzionale e cautelativo sono in corso verifiche negli istituti scolastici che comunque rimarranno aperti". Oggi sono stati effettuati controlli in gran parte degli edifici scolastici della provincia, nei comuni dell'Unione della Romagna faentina, a Ravenna e Cervia. Aperte le scuole anche nei comuni del faentino. Sono in corso sopralluoghi anche nelle chiese e, a parte San Martino in Gattara, non si segnalano danni importanti.