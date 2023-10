’Territori forti e fluidi’: le bellezze delle Marche sono uno show

L’unicità di un territorio fatto di paesaggi sorprendenti, prodotti enogastronomici straordinari e di un progetto che vuole testimoniare l’autenticità della gente di montagna e di un entroterra pronto a fare del suo meglio sempre, anche dopo essere stato messo a dura prova da fatti eccezionali. Con queste premesse le Marche si rilanciano dopo il sisma del 2016 con il progetto “Territori forti e fluidi”, che vede in aggregazione i comuni di Ussita capofila, Castelsantangelo sul Nera, Serrapetrona, Valfornace, Visso, in risposta al Bando indetto da Atim Marche, Agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione delle Marche, per la realizzazione di eventi promozionali e di valorizzazione a fini turistici nei Comuni del cratere del sisma.

Da sabato 7 a domenica 29 ottobre si svolgeranno eventi: si comincia appunto domani a Serrapetrona con una serata di apertura straordinaria dell’Osservatorio Astronomico di Villad’Aria, spettacolo e pic-nic. Prosuguiranno altri incontri importanti nei weekend successivi,