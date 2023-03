Test gratuito in farmacia per colesterolo, pressione e glicemia: ecco dove

Esenzione ticket sanitario per reddito in Emilia Romagna 2023, la guida: al via rinnovo automatico

Bologna, 29 marzo 2023 – Il 7 aprile torna la Giornata mondiale della salute e Lloyds Farmacia torna ad offrire in tutta Italia test gratuiti per i cittadini. In circa 159 farmacie sparse in tutto il territorio Lloyds renderà disponibili i test per colesterolo, pressione e glicemia per tutto il mese di aprile. Scopriamo perché è importante sottoporsi allo screening gratuito e dove farlo.

Prevenzione gratuita nel Mese della Salute: dal 7 aprile screening per colesterolo, glicemia e pressione presso Lloyds Farmacia

Colesterolo, pressione e glicemia

Valori elevati di colesterolo, glicemia e pressione possono essere molto rischiosi per la salute, specie se la persona è fragile. Grazie al controllo periodico dei valori nel sangue è possibile monitorare lo stato di salute del paziente e cogliere precocemente segnali di ipercolesterolemia, ipertensione o diabete; riducendo il rischio dell’insorgere di patologie cardiovascolari. E la Farmacia Lloyds, con gli screening gratuiti, continua a dimostrare il suo impegno per la salute della comunità.

"Abbiamo scelto di celebrare nuovamente la Giornata mondiale della Salute con un gesto concreto di attenzione verso la cittadinanza intera, confermando ancora il nostro impegno per la prevenzione - commenta Domenico Laporta, Amministratore Delegato Gruppo Admenta Italia LloydsFarmacia - Con questa e altre iniziative, noi di LloydsFarmacia abbiamo scelto di confermare e rinnovare la nostra visione di farmacista come consulente sanitario e di farmacia come presidio, a cui rivolgersi per trovare servizi, consigli e sostegno. Ogni giorno, vogliamo essere sempre più vicini ai cittadini, siamo certi che la prevenzione debba essere una priorità. L’invito alla cittadinanza è di valorizzare quest’opportunità per monitorare parametri realmente decisivi per la propria salute. Un grazie alle nostre farmaciste e ai nostri farmacisti impegnati sul campo”.

Come prenotare il test in farmacia

Prenotare il test è molto semplice: basta possibile accedere ai test su prenotazione nella sezione ‘Servizi’ su app o sito Lloyds, contattare il numero unico 02-80011022 o telefonare direttamente la farmacia di riferimento.

Elenco delle farmacie aderenti