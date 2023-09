Torna Sana Bologna: 35ª edizione del salone del biologico e del naturale

BolognaFiere inaugura Sana, il salone internazionale del biologico e del naturale, che fino a domani (a domenica per le aree Care & Beauty e Green LifeStyle) occuperà cinque padiglioni con più di 650 espositori. Nel padiglione 30, la 35ª edizione dell’expo prende vita, e ad aprire le danze è il presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari. "Sana è punto di riferimento per i temi del biologico e di riflesso per quello della sostenibilità – dice –. E il pianeta ce lo chiede, ci sta facendo capire che bisogna correggere un po’ il tiro". Al suo fianco, c’è la Farnesina. "Le fiere sono il trampolino per l’export internazionale delle nostre aziende – afferma Lorenzo Angeloni, direttore generale per la promozione del sistema Paese del Maeci –. Il biologico è in crescita, e ha valori ed elementi di eccellenza. È un modo congeniale di promuovere il Paese". "Il settore è strategico per il Made in Italy agroalimentare – dice Cristiano Fini, presidente nazionale di Cia –. Dal punto di vista economico, ha avuto il boom negli ultimi anni e dobbiamo continuare a coltivare". "La qualità è ineguagliabile - termina Luigi D’Eramo, sottosegretario alle Politiche agricole -. Per cogliere ogni tipo di obiettivo e per rafforzare il consumo sui territori nazionali e internazionali, dobbiamo fare un lavoro di strategia".