Il Tour de France saluta l’Emilia Romagna: gli orari della tappa di oggi

Bologna, 1 luglio 2024 - Dalla Piacenza della cupola affrescata da Guercino alla Mole Antonelliana di Torino, la terza tappa del Tour del France, lunedì saluterà l’Emilia Romagna per lanciarsi in Piemonte e avvicinarsi al confine con la Francia dopo due giornate emozionanti che hanno visto per la prima volta la kermesse partire dall’Italia.

La terza tappa del Tour de France lascia l'Emilia Romagna per dirigersi in Piemonte

Il Tour saluta l’Emilia Romagna, tappa di 230 km

Sarà una tappa di 230.08 km, tra le più lunghe della Grand Boucle e stavolta, con un’altimetria abbastanza piatta, si potranno vedere sprintare le ruote veloci del gruppo.

A Piacenza il villaggio del Tour è posto al Parcheggio di viale Malta e sarà aperto dalle 8.15, dove poter scoprire attrazioni, campioni, trovare gadget e lasciarsi inebriare da questa magia gialla, consapevoli di star vivendo un momento importate della storia. Questa Grand Depart italiana, infatti, è la prima nel nostro paese in ben 111 anni di Tour de France. La particolare carovana pubblicitaria, invece, partirà alle 9.15 fermandosi mezz’ora al via. Il foglio firma sarà posto anch’esso in viale Malta e aprirà alle 10.05 con il via dato alle 11.15 nelle adiacenze del podio firma. A Torino, invece, l’arrivo è posto su Corso Galileo Ferraris alla fine di un rettilineo di 700 metri che ben si presta allo sprint. E tutto da scoprire è anche il Fan Park del Tour, tra attrazioni, gadget e campioni

Tappa Piacenza-Torino: il percorso

Partita da Piacenza, dunque, la corsa toccherà Rottofreno (11:42), Pontetidone (11:45), Sarmato (11:47), Castel San Giovanni (11:54), Campo d'oro 11:59. Qui lascerà l’Emilia. Successivamente toccherà Campagnasso (12:06), Redavalle (12:25), Santa Giuletta (12:28), Case orto (12:30), Romera (12:32), Casteggio (12:35), Cerreto (12:38), Montebello della battaglia (12:39), Genestrello (12:42), Voghera (sp10-vc-sp10 - 12:49), Pontecurone (sp93-vc-sp10 - 13:01), sp10 Tortona (13:13), Salita di Tortone - Fausto Coppi (13:18), Alessandria (13:53), Cantalupo (14:03), Carentino (14:17), Bazzana (14:27), Nizza monferrato (sp28-sp456-sp592 - 14:33), Santo Stefano Belbo (sp592-vc-sp3 - 14:54), Boglietto (15:03), Castagnole delle lanze (15:10), Neive (15:17), Barbaresco (15:21), Salita del Barbaresco (15:23), Alba (sp3-vc-sp429-sr29 - 15:36), Mussotto (15:42), Racca (15:46), Salita di Sommariva (16:00), Ceresole alba (16:14), Cavalleri-fumeri (16:26), Carmagnola (sp661-sr20 - 16:27), Carignano (sr20-sp142 - 16:39), Piobesi torinese (sp142-sp145) - 16:47), Vinovo (sp145-sp143 - 16:51), Garino (16:55), Vc Stupinigi Nichelino (17:00). L’arrivo a Torino è previsto per le 17:12

Il giorno dopo, martedì, la quarta tappa del Tour de France andrà da Pinerolo a Valloire, tornando in Francia dopo questa grande partenza tutta italiana.

Dove vedere il Tour de France in tv

Se non riuscite ad essere presenti, potete assistere alla corsa in tv grazie alla notevole copertura mediatica che offre. La diretta tv in chiaro è disponibile su Rai 2 HD (dalle 14) e Rai Sport HD (dalle 12.40, poi il passaggio su Raidue alle 14), mentre la diretta in abbonamento è visibile su Eurosport 1 HD e Eurosport 2 HD (canali 210 e 211 del palinsesto Sky). Lo streaming del Tour, invece, è fruibile sia gratuito sul portale RaiPlay che in abbonamento sulle piattaforme Eursosport.it, Discovery+, Sky Go, Now e Dazn.