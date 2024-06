Tour de France oggi a Rimini e Romagna: a che ora e dove passa

Bologna, 29 giugno 2024 - E’ un Tour de France che entrerà nella storia. La prima volta della gran partenza dall’Italia – tra Toscana ed Emilia Romagna – e la prima volta che, arrivando a Nizza, la corsa finirà in un luogo diverso dal classico Champs-Élysées di Parigi. Il sogno tanto rincorso, tanto sperato da Andrea Bartali che voleva ricordare il padre, diventa realtà grazie alla cordata tra le due regioni, alle quali si è unito anche il Piemonte.

Una tappa della scorsa edizione del Tour de France (foto di repertorio)

Sarà una magia tutta gialla, un tuffo in quella che è una delle più grandi manifestazioni sportive al mondo, capace di trasformare alcune città italiane in piccole isole francesi dove respirare ciclismo, vivere lo stupore della carovana pubblicitaria ma anche incontrare campioni nei villaggi del Tour. Un’onda gialla che travolge e che non si dimenticherà mai più…

Le tappe italiane saranno le più lunghe oltre a quella di Lioran e Villeneuve sur lot poste alla seconda settimana gialla.

La prima frazione, sabato, sarà da Firenze a Rimini, 206 km per ricordare Gino Bartali che vinse la Grand boucle nel 1938 bissando il successo in quel 1948 dell'attentato a Togliatti e, con il suo trionfo chiesto direttamente da De Gasperi (o almeno così dice la leggenda), stemperò gli animi salvando l'Italia dalla guerra civile. Omaggio anche al leone del Mugello Gastone Nencini che vinse il tour nel 1960 e il siciliano Vincenzo Nibali che della Toscana ne ha fatto casa e che è stato l'ultimo italiano a conquistare la maglia gialla. Un Tour che celebra anche il primo italiano a vincere la Grand boucle, quell'Ottavio Bottecchia che fissò nella memoria la sua grinta con la famosa frase "Perseverai, resistetti. Soprattutto volli".

Il via sarà dato a Firenze alle 12 ma alle 10.10 partirà la bellissima carovana pubblicitaria che anticiperà di due ore tutta la corsa. A Rimini invece, l'omaggio sarà per Federico Fellini con l'arrivo sul lungomare Giuseppe Verdi.

A Firenze tutto sarà tra viale Olmo e Piazza della Signoria dove sarà dato il via ufficiale alle 12.10. Poi si toccherà, nell’ordine: Candeli (Bagno a Ripoli) alle 12:41, Vallina alle 12:44, Pontassieve (sp34-vc-ss67) alle 12:53, Masseto (13:04), Rufina (13:05), Scopeti (13:11), Casini (13:14), Contea (13:16), San Biagio (13:18), Dicomano (13:20) Vicolagna (13:24), Carbonile (13:26), San Bavello (13:31), San Godenzo (13:36), Cavallino (13:43), Col de valico tre faggi (13:51).

È qui che si entra in Emilia Romagna con la carovana gialla che transiterà per Giumella (14:09), Premilcuore (14:11), Ponte fantella (14:23), strada San Zeno (14:27), la salita della Forca (14:31), Galeata (14:35), Santa Sofia (14:44), la salita del Carnaio (15), San Piero in Bagno (15:08), Bagno di Romagna (15:22), Quarto (15:23), Turrito-Belfiore (15:30), Sarsina (15:33), Sorbano-ponte (15:36) , Romagnano (15:38), Monte Castello (15:42), Mercato Saraceno (15:45), salita del Barbotto (15:54), Savignano di Rigo (15:56), Perticara (15:59), Ca' Gianessi (16:05), Novafeltria (16:07), Campiano (16:13), Secchiano (16:15), Le Celle (16:22), Salita di San Leo (16:25), Ponte Gualdruccia (16:26), Collina (16:29), Salia di Montemaggio (16:39), Salita di San Marino (16:57), Serravalle (17:08) e l’arrivo a Rimini per le 17.30 circa sul lungomare Giuseppe Verdi.

Attorno al traguardo non mancheranno le attrazioni e il villaggio tutto da scoprire. Una magia che continuerà in Italia con la Cesenatico - Bologna, poi la Piacenza - Torino e infine la Pinerolo - Valloire.

Se volete vedere il Tour de France e le meraviglie storiche e naturali della Romagna presenti nella prima tappa, dall'Appennino tosco-romagnolo fino al litorale di Rimini passando per San Marino, ma non potete recarvi nei luoghi interessati, è possibile guardare la corsa in tv.

La diretta in chiaro è affidata a Rai 2 HD (a partire dalle 14) e Rai Sport HD (a partire dalle 12.40, poi alle 14 il passaggio su Raidue), mentre la diretta completa in abbonamento è visibile su Eurosport 1 HD e Eurosport 2 HD (canali 210 e 211 del palinsesto Sky). Per quanto concerne lo streaming del Tour, invece, è disponibile sia gratuito sul portale RaiPlay che in abbonamento sulle piattaforme Eursosport.it, Discovery+, Sky Go, Now e Dazn.