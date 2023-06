Tour, degustazioni e turismo "In vetrina le Marche del vino"

di Giuseppe Poli

Si chiama ’I Magnifici 16’, richiamando il film di Tarantino, ed è un piccolo Vinitaly marchigiano riservato alla stampa nazionale specializzata. Obiettivo: far conoscere le Marche del vino e le sue denominazioni di origine, controllata oppure controllata e garantita. E poi parlare di enoturismo. Due giorni in giro per vigneti e cantine a contatto con i produttori e infine oggi, a Villa Koch a Recanati, i banchi di degustazione e il convegno con focus speciale sul turismo del vino, il tutto organizzato dall’Istituto Marchigiano Tutela Vini, presieduto da Michele Bernetti. Presidente, oltre cento produttori e circa trecento vini in degustazione: è un po’ un primo passo verso un evento stile Vinitaly riservato alle Marche? "Siamo solo al primo anno, e vedremo se riusciremo a ripetere l’evento, finora non abbiamo aperto al pubblico, ma solo ai giornalisti di tutta Italia. Abbiamo costruito nove percorsi per portare i giornalisti a scoprire i nostri vini. E infine toccherà a Villa Koch, con un centinaio di produttori presenti a raccontare, far scoprire e degustare i propri vini, e con il convegno sull’enoturismo, un tema di cui si parla spesso, ma poco con i produttori, per far capire loro che valore ha e come farlo decollare nelle Marche".

Qual è stata la risposta?

"Molto positiva. C’è una macchina da rodare e lo faremo. Abbiamo registrato molto entusiasmo, e abbiamo tutti la consapevolezza che i vini delle Marche negli ultimi anni sono cresciuti tanto. Molti non conoscono le Marche ed era questo il nostro obiettivo, una delle strade per creare valore sui nostri vini". Qualche numero che possa descrivere l’evento?

"I vini in degustazione sono 320, 65 i giornalisti provenienti da tutta Italia, nove i tour alla scoperta delle nostre denominazioni, e poi un centinaio di produttori presenti a Villa Koch, tutti impegnati a servire i loro vini e a parlarne con gli ospiti".

Qual era l’obiettivo che vi siete prefissati come primo anno?

"Quello di mostrare le denominazioni delle Marche, ci sono grandi e piccoli e ognuno si avvale della forza dell’altro. Con i grandi riusciamo a mettere in piedi le basi per fare investimenti importanti e attirare il piccolo, e il numero complessivo ci dà idee, competitività ed energia. La pandemia ha fortemente frenato il settore, ma ora bisogna ripartire e per le Marche è un momento importante, la nostra regione è più attrattiva e più conosciuta di qualche anno fa". C’è da colmare un gap con altre regioni vinicole più grandi e più produttive, o più turistiche?

"Chiaramente, ma il gap non lo colmeremo mai, la nostra è una regione piccola, dovrà fare sempre una politica diversa, di nicchia, di qualità. Crescendo nel valore e quindi nel prestigio, però, il gap può essere ridotto".