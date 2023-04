Traffico 1 maggio, weekend lungo e rientro da bollino rosso: quando scatta

Bologna, 29 aprile 2023 – Se il rientro a casa dopo il ponte del 25 aprile può aver portato disagi per traffico intenso in alcuni tratti dell’A14 (tra Bologna e la Romagna e le Marche) o dell’A1 nel tratto Bologna-Modena-Reggio Emilia, ci si aspetta un lunedì di passione per l’1 maggio. Infatti, la polizia di stato ha già avvisato che prevede un significativo incremento del traffico stradale verso le principali località di villeggiatura italiane. Poi al rientro ci potrebbero essere disagi a causa del maltempo in arrivo.

Se finora il traffico su strade e autostrade si è rivelato "in alcuni tratti sostenuto ma in realtà non particolarmente intenso", ha detto Stefano Ferrara, vicequestore della Polizia di Stato, in servizio nella Polizia Stradale, dal 1° maggio i volumi di traffico nel corso della giornata tenderanno ad aumentare.

"Verosimilmente, già dal pomeriggio di lunedì si attende traffico intenso da rientro verso le maggiori città. Sarà sostenuto anche nella mattinata di martedì perché c'è chi resterà fuori anche per tutta la festività", ha spiegato Ferrara.

Traffico in autostrada: quando c’è il bollino rosso

I maggiori flussi di traffico da bollino rosso sono attesi per il pomeriggio di lunedì 1 maggio soprattutto al rientro verso le maggiori città. Fase di rientro la cui fine si pensa possa interessare anche la mattinata di martedì 2 maggio.

Inoltre, domenica 30 aprile e lunedì 1 maggio i mezzi superiori alle 7,5t non potranno circolare nella fascia oraria compresa tra le 09:00 e le 22:00.

Per provare ad evitare eccessivi ingorghi in strada, è possibile seguire i comunicati sul traffico della Polizia di Stato, oppure seguire in diretta la situazione della viabilità sul sito di Autostrade per l’Italia.

Probabili disagi per il maltempo

È previsto brutto tempo sia domenica 30 aprile sia lunedì 1 maggio in gran parte dell’Emilia Romagna. Nubi e piogge sparse, oltre che temporali potrebbero creare disagi per chi si mette alla guida e ha programmato di rientrare proprio questo weekend. Per questo anche la polizia invita alla prudenza durante il viaggio.

Nello specifico ci potrebbero essere deboli precipitazioni alle ore tardo pomeridiano-serali di domenica, a partire dalle aree appenniniche in estensione nelle ore notturne alla pianura, secondo il bollettino di Arpae.

Lunedì, invece, il cielo sarà coperto o molto nuvoloso con precipitazioni e rovesci diffusi.