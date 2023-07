Primo weekend di esodo estivo, il traffico sulle strade e autostrade dell’Emilia Romagna

Bologna, 28 luglio 2023 – Primo weekend di esodo estivo sulle strade e autostrade dell’Emilia Romagna. Il traffico da bollino rosso è partito dal pomeriggio di oggi, ma lo si prevede anche per domani e domenica, 29 e 30 luglio.

Code e criticità in autostrada

Oggi si sono registrate code sulla A1 Milano-Napoli (Al Km 155.3 - Direzione: Milano): al Bivio A1/A22 Brennero-Modena provenendo da Bologna verso Brennero per traffico intenso. Ci sono state code a tratti anche sulla A14 tra Imola e Bologna, in entrambe le direzioni, per traffico intenso, nel pomeriggio e fino in serata.

Maggiori flussi di traffico in Emilia Romagna

In Emilia Romagna, in particolare, Anas avvisa che saranno interessate maggiormente dai flussi di traffico estivo, l'itinerario E45 che attraversa anche Umbria e Toscana, la SS16 Adriatica che consente di raggiungere le località marittime della costa romagnola, il Raccordo Autostradale Ferrara-Porto Garibaldi e la SS 309 Romea che consentono di raggiungere i lidi ferraresi.

Strade chiuse

Per lavori di ampliamento della statale Adriatica nel tratto noto come "Tangenziale di Ravenna" è istituita la chiusura al traffico – per chi viaggia in direzione Cesena – delle rampe in ingresso e in uscita dello svincolo di 'Via Savini'. Durante la modifica alla circolazione, prevista fino al 14 settembre, sarà possibile usufruire dello svincolo precedente di 'via Vicoli' e di quello successivo di 'viale Randi'. Contestualmente nel tratto tra il km 149,300 e il km 150,240 della strada statale 16 "Adriatica" rimane attivo il restringimento di carreggiata con transito consentito sulla corsia di marcia.

Traffico vietato ai mezzi pesanti: orari

E' in vigore anche il divieto di transito dei mezzi pesanti, sabato dalle 8 alle 16 e domenica 16 dalle 7 alle 22.