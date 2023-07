Tragedia a Numana (Ancona): malore fatale dopo il bagno in mare, 32enne perde la vita in spiaggia

NUMANA (Ancona)

Tragedia ieri, attorno alle 20, a Numana, sulla riviera del Conero in provincia di Ancona. Lorenzo Ferri (nella foto), osimano di 32 anni, è deceduto nel giro di pochissimi minuti. È successo in spiaggia a Numana alta, vicino allo stabilimento balneare Eugenio. Dopo essere stato rianimato dal personale del 118 e poi dall’équipe dell’eliambulanza arrivata sul posto, è morto sulla battigia. C’erano tante persone ancora in spiaggia che hanno visto tutto. Attonite sono rimaste ferme, inermi, davanti a quello strazio, nell’impossibilità di poter fare qualcosa di utile per salvarlo. Con la mano alla bocca hanno seguito passo passo quanto stava accadendo davanti a loro.

Il giovane si sarebbe avventurato in acqua con il sup e poi, rientrato a riva, ha accusato un malore. Icaro si è alzato in volo dall’ospedale regionale di Torrette e il medico si è calato con il verricello dal velivolo una volta arrivato esattamente sul posto dove il giovane era stato disteso dai bagnini. Le manovre necessarie alla rianimazione sono andate avanti per poco perché non c’era più nulla da fare.