Trecento aziende vanno alla conquista dei mercati esteri

COLLI DEL TRONTO (Ascoli)

Vanno in archivio come un evento unico le giornate degli Stati generali dell’internazionalizzazione, organizzate a Colli del Tronto (Ascoli) da Camera Marche per la 32esima convention di Assocamerestero. Numeri da record: 230 imprese iscritte ai b2b, 300 quelle presenti, quasi 1.400 incontri ai 79 desk delle Camere di commercio italiane in rappresentanza di 55 mercati. Tutto il mondo ha risposto presente, occasione unica per i comparti delle Marche: agroalimentare, moda, meccanica, mobile, turismo. Imprese sì, ma anche associazioni di categoria, Università e start-up. "Le imprese marchigiane arrivano con il vantaggio competitivo dell’artigianalità, uno storytelling importante e un valore aggiunto in termini di qualità e storia da non sottovalutare", l’analisi di Genni Nevoso, nativa di Tortoreto (Abruzzo), segretaria generale della Camera di commercio a Los Angeles. Al desk di incontri un’impresa di Porto San Giorgio, la Beach Vibes, che produce accessori per la spiaggia (teli, borse, kimono), rappresentata da Caterina Pancotto. "Ho creato il brand per i mercati italiano e americano – ha detto –. L’idea era di esportare il nostro prezioso lifestyle in tutto il mondo". Fernando Cascaes è il segretario di Florianopolis, isola nel sud del Brasile, considerata la Silicon Valley del Sudamerica. "È la prima volta nelle Marche – ha spiegato –. Non sospettavamo fosse un mercato tanto interessante, faremo affari".

"L’Italia è già partner importante per l’Ungheria, ci sono buone premesse", le parole della segretaria della Camera di Budapest, Adel Vinter. E poi New York e Stati Uniti, Vietnam, Portogallo e via così. "Tutti nelle Marche, in una fase in cui bisogna portare il mondo nei territori perché il patrimonio di pmi sia facilitato ad accedere ai mercati", ha plaudito Domenico Mauriello, segretario generale di Assocamerestero. E proprio per facilitare le imprese più piccole la Camera di commercio ha stanziato 400mila euro di voucher. "Nell’ambito delle azioni rivolte al potenziamento della competitività delle filiere sui mercati internazionali, Camera Marche offre un nuovo strumento per stimolare la domanda di servizi qualificati a sostegno dell’export e facilitare il contatto con la rete delle Camere all’estero – ha detto il presidente Gino Sabatini –. Con questa misura sostiamo le imprese che, tramite contratti di servizio attivati con le Camere all’estero, intendano avviare o rendere più stabile e continuativa la presenza sui mercati internazionali, attraverso percorsi di rafforzamento della presenza oltre i confini nazionali".