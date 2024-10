Tredicenne morta a Piacenza, oggi l’autopsia: “Quesito ampio per ricostruire la dinamica”

Piacenza, 28 ottobre 2024 - Sarà eseguita oggi pomeriggio l’autopsia sul corpo della 13enne morta venerdì scorso a Piacenza, precipitando dal settimo piano di un palazzo. L’esame si terrà a Pavia e verrà effettuato dal medico legale Giovanni Cecchetto alla presenza delle parti: i consulenti dei familiari della vittima e quelli del 15enne indagato per omicidio volontario.

“L’esito sarà dirimente per la ricostruzione della dinamica. Unitamente alle testimonianze raccolte, ai rilievi fatti dai carabinieri, si arriverà alla ricostruzione della dinamica di questo tristissimo evento", ha dettoo l'avvocata Lorenza Dordoni, che assiste la madre della tredicenne.

La famiglia non crede al gesto volontario, come invece ha affermato il fidanzato, ed è convinta che si tratti di un omicidio. La ragazza, una studentessa di origine albanese, avrebbe compiuto 14 anni il prossimo 9 novembre.

Un minuto di silenzio a scuola

Stamattina i compagni di scuola della ragazza – il liceo Colombini di Piacenza – hanno osservato un minuto di silenzio insieme ai docenti dell’istituto. Secondo la mamma, la 13enne avrebbe raccontato di una gelosia ossessiva da parte di quel ragazzo che pare volesse lasciare.

Il fidanzato: “Gesto volontario”

Durante l'interrogatorio, il minore – che era il fidanzato della vittima – avrebbe parlato di un "gesto volontario" da parte della 13enne. Secondo i primi indizi raccolti dagli inquirenti, la ragazza - una studentessa di origini albanesi - avrebbe manifestato l'intenzione di troncare la relazione. La sorella della studentessa è convinta che sia stata uccisa – “No ai killer a piede libero”, ha scritto su Instagram – e vuole organizzare “una fiaccolata in nome suo e di tutti i femminicidi”.

L’autopsia: cosa cercherà il medico

L’autopsia dovrà accertare anche se la ragazza fosse eventualmente sotto l’effetto di stupefacenti quando è caduta dal tetto del palazzo. “È stato conferito un incarico con un quesito molto ampio", ha spiegato Stefania Sacchetti, la legale che segue la famiglia della 13enne. Il consulente potrà essere affiancato, se lo riterrà, da altri specialisti per l'aspetto tossicologico o per accertamenti genetici. Le parti hanno nominato i propri consulenti: per la famiglia della ragazza, sarà il medico legale Novella D'Agostini.