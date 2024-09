Treni in Emilia Romagna: circolazione modificata per il maltempo. Gli aggiornamenti di Trenitalia in tempo reale Le ripercussioni non sono limitate alle tratte regionali. La lista dei treni cancellati, limitati e che subiscono modifiche di percorso. Sospesa la circolazione tra Faenza e Forli, tra Ravenna e Castelbolognese e tra Ravenna e Faenza