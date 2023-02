In treno da Ancona, con tappa a Pesaro per arrivare a Vienna o Monaco: tutto in una notte, ecco i prezzi

Un treno (foto di archivio)

Si parte da Ancona, passando per Pesaro arrivando a Vienna oppure Monaco. Tutto in una notte. Questa estate, dall’11 giugno, sarà possibile, grazie allo speciale treno notturno Euronight già prenotabile sul sito di TrenItalia. Lo ha annunciato il sindaco di Pesaro Matteo Ricci: “Un'ottima notizia per tutto il territorio, che si arricchisce di un ulteriore servizio per i cittadini e per i turisti che vogliono spostarsi in treno, il mezzo più comodo, economico ma soprattutto sostenibile”.

Il nuovo collegamento notturno partirà da Ancona e arriverà a Monaco e Vienna, fermando, oltre a Pesaro, a Cattolica, Riccione, Rimini e Bologna. Si viaggerà di notte, con arrivi e partenze previste per l'ora di cena e colazione, con la possibilità di scelta tra posti a sedere, cuccette da 4 a 6 posti, vetture letti con servizi in cabina.

“Sarà un ottimo veicolo per accogliere i numerosi visitatori che arriveranno a Pesaro, Capitale italiana della Cultura”, rimarca Ricci.

Oggi, andando sul sito di Trenitalia alla voce percorsi internazionali, e provando a cercare un treno da Pesaro a Vienna per il primo luglio, l’offerta proposta è davvero interessante: 28 euro e 80 centesimi, partendo da Pesaro alle 21.55 con arrivo a Vienna alle 8,52, per un posto semplice in seconda classe. Per una cuccetta da 4 il prezzo singolo è di 57,70 euro.