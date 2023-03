Treno notturno per Vienna e Monaco, prenotazioni già aperte e prezzi low cost

Un passeggero in una cuccetta di un treno

In treno da Ancona, con tappa a Pesaro per arrivare a Vienna o Monaco: tutto in una notte, ecco i prezzi

“Parti la sera dall’Italia per svegliarti al mattino nel cuore dell’Europa”, recita il claim con cui Trenitalia ha lanciato il nuovo treno notturno Euronight, che collegherà, dall’11 giugno prossimo, le Marche (Ancona e Pesaro) e l’Emilia-Romagna (Cattolica, Riccione, Rimini e Bologna) con Vienna e Monaco. Da ieri i viaggi sono prenotabili sul sito web di Trenitalia, con la possibilità di scelta tra posti a sedere, cuccette da 4 a 6 posti, vetture letti con servizi in cabina.

Un treno low cost

E le tariffe sono davvero convenienti: si tratta, infatti, di un treno ‘low cost’, con un buon numero di posti a disposizione a prezzi scontati. A ciò si aggiungono i biglietti ‘smart price’ (non modificabili né rimborsabili), prenotabili fino a tre giorni prima della partenza in tutte le sistemazioni e disponibili fino a esaurimento.

I prezzi e come prenotare

Per farsi un’idea, è sufficiente andare sul sito di Trenitalia e cercare un biglietto per la data desiderata, ad esempio venerdì 16 giugno 2023. Per un posto a sedere in 2° classe da Ancona a Vienna (partenza alle 21:15 e arrivo alle 8:52, in tempo per una colazione a base della celebre Sachertorte), la tariffa più bassa è 28.80 euro, mentre si sale a 57,70 euro per viaggiare in cuccetta da 4 posti. Prezzi invariati, per ora, se si decide di partire da Pesaro (ore 21:55), da Rimini (22:27) o da Bologna (23.45).

Se si inserisce come destinazione finale Monaco - capitale della ricca Baviera e importante centro turistico - le tariffe variano di pochissimo: per un posto a sedere da Ancona, Pesaro, Rimini o Bologna, la tariffa proposta è di 29,30 euro per un posto a sedere in 2° classe, 48,90 euro per viaggiare in cuccetta da 6 posti, 58,70 euro per la cuccetta da 4 posti e 107,60 per il vagone letto a due posti.

Posti limitati

Si tratta, come già detto, di posti limitati, dunque conviene prenotare in fretta se si ha già un’idea delle date della propria vacanza. Attenzione, infine, alla dicitura ‘a partire da’, che compare all’atto dell’inserimento di date o orari e di scelta della propria tariffa preferita:

Trenitalia sottolinea che la soluzione è gestita da un sistema di prenotazione estero, per cui il prezzo è indicativo e sarà confermato solo prima del pagamento (potranno essere applicate, cioè, commissioni aggiuntive dell’importo di uno o due euro a tratta).