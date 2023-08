Turista arrivata da quattro giorni

Mistero per il ritrovamento sulla spiaggia di Porto Sant’Elpidio (Fermo) del cadavere seminudo di una giovane moldava di 33 anni, arrivata in Italia da quattro giorni per trascorrere le vacanze. È accaduto ieri, poco prima delle 7. La giovane aveva indosso solo reggiseno e una maglietta. La vittima sembrerebbe essere morta per annegamento, ma non si esclude nessuna pista.