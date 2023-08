Tutela dei lavoratori a Ancona: focus in Regione

La tutela e il benessere dei lavoratori in presenza di alte temperature al centro dell’incontro – a Palazzo delle Marche – tra il presidente del Consiglio regionale, Dino Latini, e i rappresentanti di alcune associazioni di categoria. Diverse le questioni affrontate, anche in riferimento al decreto legge che prevede, in caso di emergenza climatica, di chiedere la Cig per i lavoratori edili e agricoli, quelli maggiormente esposti. "I cambiamenti climatici sono ormai evidenti – fa sapere il presidente Latini – e vanno affrontati anche individuando dei nuovi stili di vita e lavoro".