Umani Ronchi di Osimo è la "Cantina dell’anno" Umani Ronchi è stata premiata come "Cantina dell'anno 2024" dal Gambero Rosso, prima volta per una realtà marchigiana. Il CEO Michele Bernetti esulta per il riconoscimento che premia la storia, le scelte e il ruolo di Umani Ronchi tra i grandi marchi del vino italiano.