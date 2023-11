Umbertì, il re di Ancona. Un clochard da film

Era il clochard più amato di Ancona: un film per Umbertì. E l’appello dei cittadini: "Il Comune gli intitoli una strada". È rimasto nel cuore di tutti Umberto Ceccarini, classe ‘32, morto il 14 giugno 2000 a causa di un tumore alla gola. Era destino: il suo unico vizio era il fumo. Umbertì ha vissuto libero e senza schemi per ben 68 anni. Dormiva dove capitava, davanti alle fontane, sulle panchine o sui gradini di marmo vicino ai marciapiedi. Vagabondava, sognatore e malinconico, alla ricerca di quel ´miglio di libertà´ che cantava Nicola Di Bari.

Non ha mai dato fastidio a nessuno, Umberto, che fece la storia ancora prima di scriverla. Tommaso Buglioni, uno dei pionieri italiani del tatuaggio (conosciuto al livello internazionale come ´Tom Tattoo´), ci ha fatto un film. Una pellicola realizzata con l’aiuto del giornalista Gino Bove, che ne ha curato la regia con riprese mozzafiato del porto e del centro città. Si chiamerà ´Umbertì, l’ultimo Re di Ancona´ e verrà presentato il prossimo 10 dicembre (ore 17) alla Mole Vanvitelliana: "Umberto l’ho sempre spiato – fa Tom – Avevamo qualcosa in comune. Siamo entrambi anarchici, amanti della libertà, introspettivi. Quando lo vedevo sdraiato in piazza Roma sin da bambino mi fermavo a guardarlo, mi incuriosiva. Mi facevo tante domande su chi fosse, su cosa facesse per vivere, su cosa avesse dentro. Lui viveva a modo suo, in modo libero e pulito, senza dare fastidio, con vizi e pregi. Ogni tanto si faceva un goccio di vino, una sigaretta. Piccole cose, di poco valore, viveva girando".

Fumava tanto, Umbertì. Tutti, in città, lo ricordano per la frase celebre che lo annunciava: ´C’hai na sigareta?´ (con una ´t´ sola, in dialetto). E in un attimo realizzavi che era lì, sul vicolo, con le unghie ingiallite dalla nicotina. Una barba trasandata ma a posto, uno sguardo sincero, dignitoso, vero. Raramente chiedeva soldi, lui. Anche perché veniva da una famiglia dell’Ancona bene. Piuttosto domandava stracci ai bancarellari, che nel docufilm lo ricordano con affetto. Dei pantaloni per vestirsi, dei calzini per affrontare il freddo dei mesi invernali. Come fai a dimenticare uno così? Umbertì rivivrà grazie all’attore Fabrizio Redaelli, che lo interpreterà nel mediometraggio di 45 minuti: "Più che recitare battute – precisa l’attore – mi sono prestato a sguardi e pose. È stato tutto semplice e bellissimo". Nel cast, pure il comico Dario Cassini e il doppiatore anconetano Luca Violini (che lavora per La7 e Mediaset).

Che storia, Umberto. "Personaggi come lui non ce ne sono più – riprende Buglioni – Oggi, in preda a velocità e smartphone, non faremmo più caso a una persona come Umbertì. Prima, la gente come lui veniva trattata da amica. Cosa vorrei? Che gli fosse intitolata una strada o una piazza, lo merita. Lanciai una petizione, tempo fa, che raccolse centinaia di firme. Però, l’amministrazione Mancinelli la bocciò, dissero che Umberto non aveva fatto abbastanza per Ancona. Ma io ci spero ancora".

Chissà cosa direbbe oggi quell’omone che pareva uscito da un film di Renato Pozzetto. Magari si metterebbe steso su un lato, con una sigaretta in bocca e la mano a sorreggere la testa, a guardarsi rivivere su un maxi schermo di Ancona, quella città che ha tanto amato.

Nicolò Moricci